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На Украине сильно подорожали фрукты и овощи
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Значительный рост цен на овощи и фрукты отмечен на Украине 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На Украине существенно выросли цены на на овощи и фрукты, сообщил сайт RT со ссылкой на данные Государственной службы статистики страны.
На сайте ведомства, как сообщил телеканал, сказано, что за первые пять месяцев нынешнего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки на Украине выросли на 4,6%, стоимость фруктов подскочила на 15,7%, овощей — на 20,9%.
Рост цен на 7-2,5% отмечен также на рыбу, хлеб, мясо, макаронные изделия, молочные продукты, сливочное масло и безалкогольные напитки.
Подешевели гречневая крупа — на 20,8%, а также яйца, сахар, сало и молоко — на 11,2-12,2%.
Силовая попытка отобрать у России Крым может привести к краху Украины. Такое заявление сделал бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко.
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