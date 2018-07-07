На Украине сильно подорожали фрукты и овощи

Значительный рост цен на овощи и фрукты отмечен на Украине

На Украине существенно выросли цены на на овощи и фрукты, сообщил сайт RT со ссылкой на данные Государственной службы статистики страны.

На сайте ведомства, как сообщил телеканал, сказано, что за первые пять месяцев нынешнего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки на Украине выросли на 4,6%, стоимость фруктов подскочила на 15,7%, овощей — на 20,9%.

Рост цен на 7-2,5% отмечен также на рыбу, хлеб, мясо, макаронные изделия, молочные продукты, сливочное масло и безалкогольные напитки.

Подешевели гречневая крупа — на 20,8%, а также яйца, сахар, сало и молоко — на 11,2-12,2%.