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Мэй: после Brexit Британия предложит ЕС создать зону свободной торговли
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Мэй: после Brexit Британия предложит ЕС создать зону свободной торговли 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Frank Augstein/AP
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом после выхода из ЕС, передает РИА «Новости».
"Сегодня в подробной дискуссии правительство согласовало нашу общую позицию на будущих переговорах с ЕС. Мы предлагаем создать между Британией и ЕС зону свободной торговли, которая предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Это сохранит высокие стандарты в этих сферах. Мы также заверяем, что никаких изменений не может быть внесено в будущем без одобрения нашего парламента", — заявила Мэй.
Мэй также рассказала, что британское руководство согласовало новую таможенную модель, которая будет отвечать интересам бизнеса и будет предусматриват заключение новых торговых соглашений с любыми странами.
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