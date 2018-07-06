Мэй: после Brexit Британия предложит ЕС создать зону свободной торговли

"Сегодня в подробной дискуссии правительство согласовало нашу общую позицию на будущих переговорах с ЕС. Мы предлагаем создать между Британией и ЕС зону свободной торговли, которая предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Это сохранит высокие стандарты в этих сферах. Мы также заверяем, что никаких изменений не может быть внесено в будущем без одобрения нашего парламента", — заявила Мэй.

Мэй также рассказала, что британское руководство согласовало новую таможенную модель, которая будет отвечать интересам бизнеса и будет предусматриват заключение новых торговых соглашений с любыми странами.