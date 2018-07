Может ли Трамп через twitter спровоцировать нефтяной кризис?

Москва , 6 июля — «Вести. Экономика» Президент Трамп провел часть своего праздника 4 июля, скандаля с ОПЕК в twitter, требуя снижения цен на бензин.

В эти дни твиты выходят чаще, что говорит о политической опасности, которую чувствует Трамп из-за роста цен на бензин, отмечается в материале Oilprice. Трамп хочет снизить цены на нефть, при том, что его администрация пытается опустошить иранский экспорт нефти в 2,5 млн баррелей в день.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!

[/html] «Президенту США не приходит в голову, что именно сам Трамп и способствует росту цен в рамках своей политики в отношении Ирана », — заявил Commerzbank. Если США смогут перекрыть Ирану экспорт нефти, ОПЕК будет бороться за то, чтобы восполнить недостающие баррели. «Возможно, одному из советников президента США стоит объяснить это ему», — добавил Commerzbank.

Советники Трампа явно не справляются со своей задачей, однако иранские официальные лица попытались объяснить ситуацию.

«Вы устанавливаете санкции для крупных производителей, основателей ОПЕК, и вы же просите их снизить цены?! С каких это пор вы начали приказывать ОПЕК! Ваши твиты способствовали росту цен, по крайней мере, на $10 за баррель. Прекратите это, иначе они вырастут еще больше!», — отметил в своем заявлении представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили.

Между тем, Конгресс США возобновил законодательство, в рамках которого отменяется защита, которую суверенные страны могут получить после предъявления иска из-за нарушений антимонопольного законодательства. Так называемый Закон NOPEC сделал бы ОПЕК предметом интереса для антимонопольного законодательства, разрешив США преследовать ОПЕК для манипулирования нефтяным рынком.

Законодательство, по-видимому, никуда не пойдет, но ОПЕК можно было бы простить за то, что ее смутили смешанные сигналы, поступающие из Вашингтона. По сути они сводятся к следующему: «Прекратите свое антиконкурентное поведение… но вмешивайтесь на рынки, чтобы манипулировать цены в нашу пользу… и никто не может покупать нефть у Ирана…. И почему цены на нефть так высоки?! Сделайте что-нибудь!»

Если оставить в стороне неизменно противоречивые цели Вашингтона, неясно, может ли ОПЕК остановить рост цен на нефть, даже если захочет. Группа начинает терять контроль над нефтяным рынком.

Президент Трамп хочет, чтобы Саудовская Аравия увеличила предложение на 2 млн баррелей в день, но Королевство изо всех сил пыталось сопротивляться этому увеличению. Высокий уровень производства в Саудовской Аравии составляет около 10,7 млн баррелей в день. Использование всей резервной мощности означало бы, что производство достигнет 12,5 млн баррелей в день, однако большинство аналитиков полагают, что для достижения этого потребуется более года, другие аналитики сомневаются в том, возможно ли это вообще.

Производство на этом уровне потребует больших объемов добычи и расширения существующих месторождений.

Более того, за последние несколько лет резервные мощности ОПЕК сократились как в абсолютном выражении, так и в плане доли на нефтяном рынке, что снизило ее влияние. По словам Energy Intelligence, не считая новых членов Габона Экваториальной Гвинеи , эффективные резервные мощности ОПЕК снизились на 800 тыс. баррелей в сутки за последние 5 лет, даже если мировой спрос поднялся на 10 млн баррелей в день.

Потенциал увеличения добычи нефти крайне ограничен. Потенциальная остановка поставок из одного только Ирана могла бы перекрыть резервные мощности группы. США надеются на сокращение иранского экспорта на 2,5 млн баррелей в день.