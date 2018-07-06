Транзит газа через Украину посчитали самым дорогим

Транзит газа через Украину для «Газпрома» самый дорогой, считает эксперт

Тарифы на транзит газа через Украину для "Газпрома" уже являются самыми высокими, их повышения "Нафтогаз" требует, чтобы компенсировать снижение объемов прокачки, но "Газпром" будет всеми силами минимизировать поставки по дорогому украинскому маршруту, считает гендиректор российского Института национальной энергетики Сергей Правосудов

"Нафтогаз" 6 июля подал иск против "Газпрома" в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко при этом сообщил, что сумма исковых требований может быть уменьшена, если "Газпром" забронирует транзитные мощности после 2019 года "и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России ".

"Тут есть две проблемы. Одна проблема объема, другая — тарифа на транзит. Транзит через Украину сейчас для России самый дорогой. Через Белоруссию, через "Северный поток" существенно дешевле. На Украине тоже это знают. Поэтому они начинают выдвигать требования о том, чтобы был если не повышенный транзитный тариф, то хотя бы больше прокачивали через них", — прокомментировал Правосудов РИА Новости.

"Украина прекрасно понимает, что когда будет построен "Северный поток-2" и "Турецкий поток", транзитные объемы процентов на 80-85% уйдут на эти новые маршруты. Поэтому "Нафтогаз" и говорит, что если "Газпром" уходит, пусть даст возможность прокачивать газ другим поставщикам: российским компаниям или зарубежным, например, туркменским — любым, нет разницы, главное, что Украина хочет сыграть на объеме. А если она не сможет, тогда хочет повысить тариф на оставшийся объем. С их точки зрения это разумно, но для "Газпрома" это неприемлемо. Для него это самый дорогой транзит сейчас и он будет минимизировать его всеми силами", — отметил эксперт.

Он напомнил, что экспорт газа из России другими компаниями, помимо "Газпрома", а также транзит из других стран запрещены российским законодательством.