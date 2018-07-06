Рынок акций Швеции закрылся падением, OMX Stockholm 30 снизился на 0,16%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, нефти и газа и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 упал на 0,16%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции SSAB AB (ST:SSABa), которые подорожали на 0,70 п. (1,66%), закрывшись на отметке в 42,88. Котировки H&M Hennes&Mauritz AB B (ST:HMb) выросли на 2,0 п. (1,48%), завершив торги на уровне 139,6. Бумаги Skanska B (ST:SKAb) выросли в цене на 2,15 п. (1,38%), закрывшись на отметке 158,30.

Лидерами падения стали акции Assa Abloy (ST:ASSAb), цена которых упала на 11,2 п. (6,07%), завершив сессию на отметке 174,0. Акции Svenska Cellulosa SCA AB B (ST:SCAb) поднялись на 1,2 п. (1,29%), закрывшись на уровне 94,9, а Alfa Laval (ST:ALFA) снизились в цене на 2,5 п. (1,21%) и завершили торги на отметке 204,5.

На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (331) превысило количество закрывшихся в минусе (274), а котировки 62 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 1,08%, или 0,79, достигнув отметки $73,73 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,47%, или 0,36, до $77,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,31%, или 3,90, до отметки $1.254,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK снизилась на 0,06% до 10,2427, а котировки USD/SEK упали на 0,47%, достигнув отметки 8,7253.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,36% до 93,79.