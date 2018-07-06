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Узбекистан легализовал криптовалюты
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Узбекистан легализовал криптовалюты 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев легализовал операции с криптовалютами, подписав постановление «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан».
В соответствии с текстом постановления, операции с криптовалютами не будут облагаться налогами, а деятельность на рынке криптовалют, блокчейн-технологий и майнинга будет подлежать обязательном лицензированию с 1 октября 2018 года.
Планируется, что в качестве регулятора в сфере внедрения и развития цифровой экономики выступит Национальное агентство проектного управления.
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