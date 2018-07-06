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Дефицит торгового баланса Франции вырос в мае
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Дефицит торгового баланса Франции вырос в мае 

Вести.Ru 6 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 6 июля — «Вести. Экономика». Дефицит торгового баланса Франции увеличился в мае по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным, скорректированным с учетом сезонных колебаний, опубликованным таможней, при этом цифры оказались хуже, чем прогнозировалось. Дефицит торгового баланса в мае составил 6,01 млрд евро против пересмотренного показателя дефицита в 5,21 млрд евро в апреле. Опрос аналитиков Reuters предполагал, что майский дефицит торгового баланса составит 5,1 млрд евро. Французская экономика начала демонстрировать признаки замедления после первоначального восстановления после выборов президента Эммануэля Макрона в мае 2017 года, а в таможне заявили, что более низкий экспорт в аэрокосмической и автомобильной отраслях повлиял на общий показатель дефицита.
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