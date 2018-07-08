У россиян появится новый вид заработка

Сможет ли Россия зарабатывать на кокошниках

Кажется, в дополнение к водке и оружию Россия получила еще один товар-символ, который мог бы пользоваться спросом за рубежом. Это — те самые кокошники, которые так полюбили болельщики чемпионата мира по футболу. Однако есть ли у этого головного убора реальные шансы завоевать популярность у иностранных покупателей?

Корона русских красавиц — кокошник — неожиданно получила второе рождение благодаря Чемпионату мира по футболу-2018. Вероятно, исторический выход российской сборной в число восьми лучших команд мира тоже внес свой вклад в рост популярности и авторитетности кокошника.

«Билайн» запустил флешмоб, чтобы поддержать российскую сборную, играющую в субботу с хорватами. Разные компании типа Сбербанка , Кнорр, Мегафона и другие «одели» свои логотипы в кокошники и вывесили эти фотографии в профилях своих социальных сетей. Сделано это было в честь троих болельщиков матча Россия-Испания, которые пришли на игру в кокошниках и ели хот-доги. Эта фотография облетела интернет и стала мемом, быстро прославив русские кокошники.

Чисто женский головной убор теперь гордо носят и мужчины. Телеведущий, футболист и диджей Рустам Нигматуллин пообещал нарядиться в кокошник, если Россия обыграет Хорватию и выйдет в финал.

Российский экспортный центр (РЭЦ) решил воспользоваться этой неожиданной популярностью кокошника среди иностранцев. «Благодаря троице веселых болельщиков, которые после матча Россия — Испания стали шутливым мемом, о нашем национальном головном уборе говорят все вокруг. Сделать его еще популярнее может проект Российского экспортного центра Made in Russia», — говорится в сообщении центра.

РЭЦ готов помочь экспорту кокошников за рубеж. Экспорту может способствовать уникальное дизайнерское воплощение, которое становится весомым конкурентным преимуществом, пояснила управляющий директор по внешним связям и коммуникациям Группы РЭЦ Вера Подгузова. Дополнительно стимулировать и поддержать экспортные поставки призвана помочь маркировка Made in Russia. «Это символ надежности и качества, ведь для получения знака нужно пройти двухуровневую систему проверки. Его получают лучшие из лучших», — сказала она.

Бельгии, США, Казахстана, Белоруссии, Германии и Великобритании. Отмечается, что подобные аксессуары пользуются спросом у представителей Франции

«Я считаю, что это чисто русский продукт. Венецианскую же маску вы не купите в России, вы за ней поедете в Венецию. Мое мнение — кокошники должны быть только в России, и пусть за ними приезжают сюда», — считает менеджер по продажам питерской компании «Кокошники» Наталья Иванова. Это компания продает не сувенирную продукцию, а русскую одежду для различных коллективов — хореографических, танцевальных, хоровых.

«Нам шесть лет, и за последние два-три года мы уже столько кокошников за границу отправили. О нас знают, за ними приезжают специально, и возвращаются не раз. Берут в подарок кому-то и для себя. Покупают русские диаспоры или коллективы. У нас, например, покупает кокошники и косоворотки французский коллектив, который поет в кафе у себя во Франции», — рассказывает собеседница.

По ее словам, чаще всего к ним за покупками возвращаются из США, Ирана , Франции и скандинавских стран, в том числе Финляндии . «Отправляли даже в Таиланд . Молодой человек приезжал несколько раз вместе со своей девушкой, которая открыла русское кафе в Таиланде. Они покупали платьишки и кокошники для официантов», — рассказывает Наталья Иванова.

По ее словам, на 100 кокошников, проданных в России, один уходит за рубеж. Иностранцы активно пользуются интернет-каналом для покупки русской национальной одежды, в том числе кокошников.

Чемпионат мира действительно спровоцировал рост спроса. «Обычно летом у нас, конечно, спокойный сезон, так как все коллективы разъезжаются, представления заканчиваются. Благодаря мундиалю в этом июне в отличие от всех предыдущих июней заказов было больше. Спасибо чемпионату мы привлекли новых покупателей», — рассказывает Иванова. Причем активизировать не только наши, но иностранные фанаты.

Причем самые дешевые кокошники у фанатов спросов как раз не пользуются, потому что такие кокошники самые простые, а фанатам надо выделяться. «Только что ушла покупательница-фанатка, которая сказала, что сейчас бросаются в глаза люди, которые еще без кокошников. Потому что таких уже совсем мало», — смеется Иванова.

Наибольшим спросом у фанатов пользуются кокошники стоимостью около 800 рублей, это как раз средняя цена русской короны. Делают кокошники, конечно, в России. Есть, правда, китайские кокошники. «Но это не то. Во-первых, это не совсем кокошники, это больше аксессуары к костюму Снегурочки или Рапунцель. По крайней мере, то, что я видела — там какая-то бумажная основа, ни о чем. Наши кокошники качественные и произведены в России», — говорит собеседница.

Любопытно, что интерес к русскому костюму, включающего себя и кокошники, стал возрождаться в самой России. И чемпионат мира по футболу тут, на самом деле, ни при чем.

«Интерес возрождается в последние два-три года. Это очень интересно, когда это происходит на твоих глазах. Даже в школах и детских садах стали возвращать и русские праздники, и русские забавы. Посмотрите, насколько Масленица стала активно везде отмечаться, и сколько на Масленицу заказов, причем даже уличных. Люди покупают костюм на три размера больше, чтобы можно было его одеть на куртку. А к русскому костюму, конечно, кокошник покупают», — заключает Наталья Иванова.

Компаний, занимающихся как продажей, так и производством русской национальной одежды, в стране достаточно. Это компания «Лукоморье», московский «Русский винтаж», «Забава» в Угличе , «Маскарад Бум» в Ростове. Вот только сохранится ли такой ажиотаж вокруг кокошников после завершения Чемпионата мира по футболу? Спрос на них резко упадет, считает директор развития сети УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский.

«Спрос, конечно, будут продолжать поддерживать туристы и, возможно, болельщики сборной, выезжающие на игры с ее участием, но перспективы экспорта кокошников или превращения их в символ чемпионата мира вообще, я бы оценил как стремящиеся к нолю. Этому не помогут никакие пиар-компании», — считает собеседник. Кокошник теперь, конечно, точно ассоциируется с Россией, но главная причина провала экспорта в том, что кокошник — нефункционален.

В пример он приводит гаркающие вувузелы, которые восемь лет назад стали пользоваться большой популярностью во время чемпионата мира в ЮАР . Это национальный африканский звуковой инструмент, которые в итоге запретили, потому что под его звуки смотреть матчи просто невозможно. Зато теперь вувузелы можно купить даже в России.

«Вувузела — это совсем другая история. Этот инструмент массово стали использовать еще в 1970-х, и произошло это стихийно благодаря тому, что он производит шумовой эффект, способствует выражению эмоций болельщиков. Тогда как кокошник — это элемент одежды, он не подразумевает никакого с собой взаимодействия — он не производит шума, световых эффектов», — аргументирует Звенигородский.

По его мнению, кокошник останется как яркий атрибут, ассоциирующийся с конкретным временем и местом. А в Катаре, где пройдет следующий чемпионат, среди болельщиков может получить распространение, например, мужские дишдаши.