Эксперты: рост урожая качественной пшеницы возможен при полной отмене вывозной пошлины

МОСКВА , 6 июля. / ТАСС /. Увеличение валового сбора пшеницы высокого качества возможно при полной отмене вывозной пошлины, ежегодное продление нулевой пошлины не решит проблему, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2024 году валовой сбор «сильной и ценной по качеству» пшеницы до 32 млн тонн.

"Получить такой урожай к 2024 году можно, но это зависит от инвестиций. «Сильная и ценная» пшеница требует существенно больше вложений на гектар, чем вкладывается на рядовую. С точки зрения условий для этих инвестиций, они сейчас отвратительные, и менять их не собираются. Мы обращались весь год в правительство и разные инстанции, чтобы отменить плавающую пошлину. Она продлена на год с 1 июля с нулевой ставкой, но вся проблема в том, что инвестиции на год рассчитываться не могут, они должны производиться как минимум пять лет", — считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский

Он пояснил, что сейчас премиальная пшеница не пользуется спросом на внутреннем рынке, а поставка ее на внешний рынок ограничивается пошлиной. «Внутреннего рынка сбыта нет, мы ее [премиальную пшеницу] не производим, потому что никто не готов платить такие деньги за пшеницу, ее не покупают внутри страны. На внешний рынок ее отсекает пошлина. Мы могли бы выйти на внешний рынок и конкурировать с Канадой , которая сегодня доминирует на этом рынке, но пошлина не дает произвести инвестицию. Если хотите, вводите пошлину на рядовую, никакой пошлины на премиальный товар не должно быть, иначе мы не выйдем на конкуренцию», — уточнил эксперт.

По словам Злочевского, инвестиции в производство такого рода пшеницы на гектар гораздо выше, но вкладывать деньги до тех пор, пока нет гарантированной отмены пошлины, нецелесообразно.

Такого же мнения придерживается и управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Он отмечает, что инвестиции в производство всегда долгосрочные, и пока бизнес не может быть уверен в полной отмене пошлины, такие инвестиции в высококачественную пшеницу производиться не будут. Березнюк пояснил, что последние годы уровень качества пшеницы внутри страны остается низким.

"Показатели качества отечественных зерновых, и пшеницы в частности, действительно остаются последние годы на относительно низком уровне. По нашим данным, пшеницы первого класса в прошлом году выявлено фактически не было. Если она и была, то в общей статистике урожая фактически не учитывалась. Доля пшеницы 2-го класса составила всего около 0,1%, доля пшеницы третьего класса — 24,3%, четвертого — 43,9%, непродовольственной пшеницы или фуражной 5-го класса — 31,6%. А если взять в расчет, что еще не так давно пшеница 4-го класса не являлась продовольственной, то доля фуража в общем объеме сбора достигает свыше 75%", — сказал он.

Другие меры по решению проблемы

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что мировой рынок ждет от России пшеницу более низкого класса, высококачественная пшеница может быть востребована внутри страны, так как качество хлеба на внутреннем рынке «оставляет желать лучшего».

"Большой вопрос, готов ли наш рынок платить дополнительные деньги за более высокое качество. Необходим большой комплекс мер — это и удобрения, и семена, и сельхозтехника", — пояснил он, добавив, что для мотивации также необходимы субсидии.

По мнению Березнюка, улучшение качества зерновых также зависит от модернизации и решения инфраструктурных и логистических проблем. «Решение этой проблемы комплексное. От ускоренного и масштабного внедрения систем точного земледелия до использования новых современных методов обработки почвы. Необходимо решить инфраструктурные и логистические проблемы, которые обсуждаются последнее время на самом высоком уровне. Важнейшим фактором остается и инвестирование в развитие научного кластера в отношении селекции и семеноводства», — сообщил он.

При этом работать над качеством все же необходимо, если страна хочет выйти на новые рынки. Так, сообщает эксперт, Россия уже не первый год пытается выйти с пшеницей на рынок Саудовской Аравии , куда сейчас экспортирует в основном ячмень. «У саудовских надзорных органов очень жесткие требования по качеству пшеницы. Они закупают только пшеницу 3-го класса и выше. При этом, если мы сможем обеспечить стабильное качество российской продукции исходя из их требований, потенциал этого рынка может быть не менее 2,5-3,3 млн тонн для наших экспортеров зерновых», — пояснил Березнюк.

О нулевой пошлине

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с 1 июля 2015 года. Поводом для этого стала растущая активность экспортеров, которые наращивали продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились, таким образом, выиграть от резкого падения рубля. Ее размер менялся несколько раз. Нулевая пошлина была введена 23 сентября 2016 года, продлевалась несколько раз, последний — до 1 июля 2019 года.

Экспорт пшеницы из РФ в 2017-2018 сельскохозяйственном году составил 40,2 млн тонн, что в 1,5 раза выше уровня прошлого года. В целом, экспорт зерна из РФ составил 52,4 млн т. Урожай пшеницы в России в 2017 году в чистом весе составил 85,8 млн т.