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Кабмин Японии улучшил прогноз роста экономики страны
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Кабмин Японии улучшил прогноз роста экономики страны 

Вести.Ru 6 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Москва, 6 июля — «Вести. Экономика». Правительство Японии спрогнозировало, что экономика страны в 2019 финансовом году будет расти быстрее, чем предсказывали ранее опубликованные прогнозы, передает Reuters.
EPA/KIMIMASA MAYAMA
В то же время экспорт, внутреннее частное потребление и капитальные расходы, как ожидается, компенсируют удар от запланированного повышения налога на прибыль. Прогнозы Кабинета министров, представленные в Совете по экономической и бюджетной политике — высшей экономической группе правительства, показали, что экономика, скорее всего, вырастет на 1,5% в реальном выражении в финансовом году, который начнется в апреле 2019 года. Ожидается, что рост расширится до 2,8% в номинальном выражении. Рыночные экономисты видят, что экономика вырастет всего на 0,8% в реальном выражении и на 1,8% в номинальном выражении, что отражает влияние запланированного увеличения налога с продаж в октябре 2019 года. Высокие оценки роста правительства подчеркивают стремление японского премьер-министра Синдзо Абэ обеспечить более высокие налоговые поступления, поскольку он придает большее значение росту, а не экономии. "Прогнозы правительства, по-видимому, недооценивают неопределенность в отношении глобальной экономики и нехватки рабочей силы в стране", — сказал Йошимаса Маруяма, главный экономист по рынку SMBC Nikko Securities. "Торговая война между Соединенными Штатами и их торговыми партнерами может повлиять на глобальный рост, который, в свою очередь, окажет понижательное давление на экономику Японии, которая зависит от экспорта", — отметил экономист.
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