Под нефтянку заложили налог замедленного действия

Налог замедленного действия

Госдума приняла в минувший четверг в первом чтении законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Законопроектом предлагается постепенное снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть с 30 до 0 процентов от цены нефти в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года. Российский бюджет не потеряет, его доходы будут компенсированы за счет увеличения суммы налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Но независимые нефтяные компании бьют тревогу. Сразу несколько представителей отрасли в тот же день обратились к главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить модернизируемым предприятиям льготный период, чтобы успеть расплатиться с кредитами. Завершение маневра грозит банкротством заводам.

Цены пойдут вверх

В распоряжении «Ленты.ру» оказалось письмо президента Группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова главе правительства Дмитрию Медведеву о негативных последствиях налогового маневра. В нем говорится, что реализация налогового маневра в существующей редакции может привести к закрытию многих нефтеперерабатывающих заводов, к дополнительной социальной напряженности, связанной с потерей рабочих мест сотрудниками данных заводов и к существенному росту цен на моторные топлива на внутреннем рынке.

«Суммарные финансовые потери от завершения налогового маневра для АО "Антипинский НПЗ" (входит в "Новый поток") с 2019 по 2025 год составят 1,7 миллиарда долларов», — говорится в обращении премьеру.

Аналогичные проблемы возникнут и у Афипского НПЗ, также входящего в структуру «Нового потока», который не сможет выполнить обязательства перед кредиторами на 100 миллиардов рублей.

Завершение налогового маневра окажется также губительным для большинства независимых АЗС. Резкий рост цен на бензин уже привел к закрытию части заправочных станций. «Из-за диспаритета розничных и оптовых цен на бензин они теряют клиентов, которым теперь выгоднее заправляться на заправках крупных нефтяных компаний. Поскольку те могут удерживать более низкие цены», — говорил глава Независимого топливного союза Павел Баженов, выступая в конце июня на круглом столе о проблемах топливного рынка в Торгово-промышленной палате . По его словам, только в Саратовской области уже перестали работать около 20 независимых заправок — это почти 10 процентов от их общего количества. И похожая картина наблюдается по всей стране. Сейчас в России работают около 25 тысяч АЗС. Около 60 процентов — это как раз небольшие игроки. С учетом возможного закрытия независимых НПЗ, региональные рынки топлива станут в большей степени подконтрольны ВИНКам. Это в свою очередь приведет к дальнейшему снижению маржи независимых АЗС и прекращению из работы. Закрыться могут около 15000 автозаправок, относящихся к малому и среднему бизнесу. А это более чем 75 тысяч рабочих мест только на АЗС.

Выход из бизнеса частных АЗС приведет к тому, что дополнительные логистические затраты ВИНКов на поставку топлива в регионы будут переложены на конечных потребителей, опасаются авторы письма. В результате можно ожидать нового повышения цен на нефтепродукты в регионах и роста инфляции. Управляющий директор компании VYGON Consulting Григорий Выгон в интервью ТАСС говорил, что уже с учетом принятых решений (рост акцизов на топливо с 1 января 2019 года и повышение НДС до 20 процентов) сохраняется возможность повторения роста цен на бензин и в 2019 году: стоимость Аи-92 может вырасти на 4,6 рубля за литр. Если будет завершен налоговый маневр, цены могут подрасти еще выше. О неминуемом повышении цен говорит Андрей Костин . И правительству придется вновь решать эту проблему.

Торопиться нельзя

Еще одно возможное негативное последствие налогового маневра — проблемы, с которыми могут столкнуться региональные бюджеты. Поскольку предприятия, которые оказались под ударом, как правило, являются градообразующими, крупными плательщиками налогов. Эксперты подсчитали, что закрытие или приостановка деятельности градообразующих предприятий приведет к потере более 23000 квалифицированных рабочих мест на независимых и мини-НПЗ. Это неизбежно повлечет резкий рост социальной напряженности в моногородах, где семьи работающих не имеют иного источника дохода. В текущей ситуации еще один источник социальной нестабильности может оказаться чрезвычайно опасным для внутриполитической ситуации в стране.

В более отдаленной перспективе неизбежно сокращение предложения топлива на внутреннем рынке, рост цен за счет снижения конкуренции, увеличение издержек в экономике и снижение конкурентоспособности отечественных производителей за счет роста цен на топливо.

Итоговый прямой эффект на экономику РФ также окажется отрицательным — произойдет снижение динамики промышленного производства и сокращение роста ВВП.

Банкротство заводов

Нефтяные компании стали заложниками модернизации производственных мощностей, массово начавшейся в 2011 году. Перед нефтяниками стояла задача создания современной нефтепереработки. Как результат, чему не может не порадоваться правительство, за короткий срок удалось полностью обеспечить внутренний рынок собственным бензином и дизельным топливом пятого экологического класса. Для сравнения, в 2011 году его доля в структуре потребления автомобильных бензинов составляла всего 2 процента, дизельного топлива — 17 процентов. За восемь лет преобразований мы имеем возросшую до 280 миллионов тонн мощность НПЗ и среднюю глубину переработки по России — 81 процент (в 2011 году она в среднем составляла 70,6 процента).

«Была проделана огромная работа, в модернизацию вложены большие деньги», — говорит руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин.

За семь лет построено или модернизировано 78 нефтеперерабатывающих установок. Суммарный объем инвестиций составил 1, 365 триллиона руб». Но расходы на модернизацию привели к увеличению кредитного бремени НПЗ, и теперь нефтяники опасаются, что не смогут справиться с погашением банковских кредитов.

«Налоговый маневр ошибочен с точки зрения экономической целесообразности. Он переносит нагрузку с экспортеров нефти на внутреннего потребителя», — говорит первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

В результате проиграют независимые небольшие и средние нефтеперерабатывающие заводы, которые могут оказаться на грани банкротства. В результате все это приведет к монополизации рынка со стороны вертикально-интегрированных компаний и повышению цен на топливо.

Что делать

Один из выходов, который видят нефтяники — это отсрочить введение в силу поправок для отдельных предприятий отрасли, проходящих процесс модернизации. Заводам необходимо время завершить создание современных производств и рассчитаться с кредитами. Со своей стороны они гарантируют обеспечение внутреннего рынка максимальным количеством качественного моторного топлива с целью недопущения роста цен.

Производители просят рассмотреть возможность переноса сроков завершения налогового маневра на три года или пересмотра параметров налогового маневра. Глава «Нового потока» предлагает разрешить экспортировать хотя бы 10 процентов производимого бензина класса 5, расширить критерии предоставления вычета по акцизу, ввести коэффициент, учитывающий расположение НПЗ по отношению к рынкам сбыта.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении состоится в понедельник, 9 июля. И нефтянники очень надеются, что парламентарии прислушаются к их словам. Ведь для своих регионов НПЗ — это стратегические предприятия, являющиеся крупными налогоплательщиками и обеспечивающие рабочими местами не одну тысячу семей. Нефтепереработчики утверждают, что законопроект в сегодняшнем его виде повлечет за собой целый ряд негативных последствий не только для топливной отрасли, но и всей экономики страны.