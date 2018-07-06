Бизнес ориентируется на Америку

Предстоящая неделя ожидается умеренной. Значимых новостей будет не так много, но они обязательно будут, и, возможно, потрясут весь мир, когда мы узнаем, что произошло. Понятно, что россиянам почти на всю следующую неделю задаст тон футбольный матч «Россия-Хорватия» 7 июля, и пока можно только гадать — позитивный или негативный. И конечно, не стоит слишком отвлекаться от рынка, даже несмотря на то, что на следующей неделе весь мир с нетерпением будет ждать 15 июля, когда станет известно, кто же стал новым чемпионом мира по футболу.

Что же произойдет между этими важными футбольными датами (7 и 15 июля) на валютном рынке? Подробности узнаете в обзоре заместителя директора аналитического департамента «Альпари» Натальи Мильчаковой

9 июля с утра в Швейцарии выйдут данные по безработице за июнь. Рынок ожидает, что в июне безработица несколько выросла по сравнению с майским уровнем: с 2,6% до 2,7% трудоспособного населения. Хотя эти данные говорят о достижении в Швейцарии почти полной занятости, но если негативный прогноз не сбудется, то швейцарский франк имеет шанс на рост по отношению к доллару. Вероятный коридор значений по паре доллар/франк составляет $0,985–1 за швейцарский франк.

В еврозоне утром выйдет июльский индекс уверенности инвесторов Sentix. Этот индекс составляется на основе опросов 1600 экспертов из всех стран, входящих в еврозону и отражает ожидания инвесторов по экономике еврозоны на ближайшие полгода. Рынок ждет, что новое значение индекса существенно понизится по сравнению с прошлым значением — с 9,3 до 7,9 пункта, что может оказать краткосрочное негативное влияние на евро. Вероятный коридор значений пары евро/доллар составляет $1,155–1,17 за евро.

Во вторник, 10 июля, в Великобритании выйдут данные по темпам роста промышленного производства за май. Рынок ожидает, что в мае промышленное производство восстановилось после апрельского спада, и рост составил 0,2% к апрелю. Если прогноз сбудется, британский фунт имеет шансы подрасти к доллару. Вероятный коридор значений пары фунт/доллар составляет $1,32–1,33 за фунт стерлингов.

Также в Германии выйдут данные по индексу ZEW, публикуемому Центром европейских исследований и отражающему ожидания инвесторов еврозоны относительно роста или стагнации экономики еврозоны. Напомним, что прошлое значение индекса было отрицательным (-12,6 пунктов). Скорее всего, публикуемые данные не окажут существенного воздействия на евро.

11 июля важные события поступят на валютный рынок вечером по московскому времени. В 17.00 Банк Канады примет решение по процентной ставке. Рынок ожидает, что, в отличие от своих американских, европейских и австралийских «собратьев», Банк Канады все-таки решится на повышение ставки и увеличит ее с текущих 1,25% до 1,5%. Напомним, что ранее глава Банка Канады Стивен Полоз рассказал о том, что летом Банк Канады всё-таки намерен принять это решение. Вероятно, что к ужесточению монетарной политики Банк Канады подталкивает обострение отношений между Канадой и США по вопросам внешней торговли.

В 17.30 по московскому времени в США выйдет еженедельная статистика по динамике коммерческих запасов нефти на 2 июля 2018 года. Напомним, что неделей ранее коммерческие запасы нефти в США за неделю неожиданно выросли на 1,25 млн баррелей, хотя рынок ждал их снижения. Впрочем, это понижение не оказало существенного влияния на цену нефти. По оценкам «Альпари», цена на нефть на следующей неделе будет находиться в границах $76–78 за баррель.

Вечером выступит глава Банка Англии Марка Карни, не исключено, что в выступлении он расскажет, когда же Банк Англии начнет ужесточать монетарную политику. Положительный тон заявления будет способствовать укреплению британского фунта стерлингов.

В четверг, 12 июля утром выйдут данные о темпах роста промышленного производства в еврозоне за май. Рынок ожидает, что в мае промпроизводство выросло после спада в апреле на 0,9% в месячном исчислении. Если данные окажутся лучше прогноза, можно ожидать умеренно позитивного влияния на курс евро.

А вот в 15.30 выйдет важная статистика по индексу потребительских цен в США за июнь. По мнению консенсуса американских аналитиков, в июне темпы инфляции в США ускорились — с 2,8% до 2,9%. Ускорение темпов инфляции может заставить ФРС пойти на очередную порцию повышения процентной ставки. В результате доллар может существенно укрепиться к корзине мировых валют, что окажется существенным негативом для всего мира.

День пятницы, 13 июля, пройдет в целом без особо значимых событий. Ближе к вечеру в США выйдет индекс доверия Мичиганского университета. Данный индекс является индикатором уверенности экономистов в дальнейшем росте. Рынок ожидает, что значение индекса по сравнению с прошлым опросом изменилось минимально: с 98,2 до 98,1 пункта. Существенного влияния на доллар этой статистики ждать не следует.

В 20.00 мск в США выйдет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве активных буровых установок в США. Чем больше эта величина, тем выше вероятность негативного воздействия этих данных на рынок нефти.