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Трамп достиг рекордных успехов в торговле. Он победил?
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Трамп достиг рекордных успехов в торговле. Он победил? 

Вести Экономика 6 июля 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 июля — «Вести. Экономика» Вышедшие свежие данные по торговому балансу США оказались даже важнее статистики по рынку труда. Стратегия Трампа работает и он победитель?
На первый взгляд это действительно выглядит так. Дефицит торгового балансе не только сократился до уровня 2016 г., но и продемонстрировал самые быстрые темпы снижения за 10 лет, если брать суммарное снижение за три месяца.
Торговый дефицит в мае составил $43,1 млрд, что значительно меньше, чем в апреле, когда были зафиксированы цифры в $46,1 млрд
Экспорт товаров и услуг повысился до рекордного уровня и опередил рост импорта.
Особенно стоит отметить поставки сои за границу, которые выросли почти в два раза и составили в денежном выражении $4,1 млрд Проблема в том, что Китай вводит пошлины на соевые бобы, и это может очень сильно ударить по данной статье американского экспорта.
В целом общая картина выглядит в пользу Трампа и добавляет ему политических очков — задачу, которую он перед собой ставил, он успешно решает. Но есть и негативные моменты, на которые, правда, не все обратят внимание.
Дело в том, что торговый разрыв с основным конкурентом — Китаем — не только не сократился, но и вырос с $30,8 до $32 млрд
Более того, для мая месяца — это самый большой дефицит торговли двух стран за всю историю ведения данной статистики. А за исключением топлива, наоборот, самый маленький торговый дефицит, то есть и здесь можно найти позитивные моменты.
В целом, сокращение торгового дефицита должно позитивно сказаться на экономике страны, что делает данные за II квартал еще более любопытными.
Как сообщали «Вести. Экономика», в пятницу США ввели пошлины в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на $34 млрд
Позднее Министерство иностранных дел Китая заявило, что пошлины на некоторые американские товары начали действовать в качестве ответа на пошлины США.
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