Трамп давит на ОПЕК, чтобы подешевел бензин в США

МОСКВА , 6 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Дональд Трамп обвиняет ОПЕК в повышении цен на бензин в США и требует от этой организации увеличить добычу нефти. Для информирования американцев о своих усилиях во имя процветания США Трамп предпочитает использовать социальную сеть Twitter. Вашингтон считает, что Саудовская Аравия способна увеличить добычу и экспорт нефти, чтобы компенсировать сокращение предложения со стороны Ирана и других членов ОПЕК.

ДОРОГОЙ БЕНЗИН В США ПО ВИНЕ ОПЕК

"ОПЕК — монополист, но она должна знать, что цены на бензин повысились, а они мало что делают, если вообще что-либо делают. Они задирают цены, в то время как США защищают многих из них за небольшие деньги. Улица должна быть с двусторонним движением. Понизьте цены немедленно!", — написал Трамп в своем аккаунте.

В ответ представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Ардебили заявил, что «твиты» Трампа добавляют 10/барр. к мировой цене на нефть, поэтому американский президент должен отказаться от подобных методов общения, сообщило агентство SANA

Делая подобные записи в Twitter, Трамп в первую очередь преследует свои политические цели, поскольку высокие цены на бензин могут создать очень серьезные проблемы для республиканской администрации перед выборами в законодательные органы власти: в ноябре полностью переизбирается Палата представителей — нижняя палата Конгресса США — и 36 сенаторов из 100.

США — автомобильная держава. В каждой семье есть автомобиль, а во многих не один, поэтому расходы на бензин — значительная статья расходов в семейном бюджете. Повышение цен на бензин вслед за подорожанием нефти может затмить успехи администрации Трампа в экономике, которые были достигнуты благодаря изменениям в федеральном законодательстве и налоговой реформе.

Две недели назад ОПЕК приняла решение повысить добычу нефти на 600 тыс. барр. /сут. — до 32,5 млн барр. /сут. Более того, страны, поддержавшие организацию в рамках соглашения ОПЕК+, также должны увеличить добычу на 400 тыс. барр. /сут. ОПЕК возвращается к уровням, которые существовали до исторического соглашения, достигнутого в ноябре 2016 года.

На Западе уверены, что принятых мер недостаточно для балансировки нефтяного рынка, поскольку сейчас на мировом рынке нефти спрос превышает предложение на 2 млн барр. /сут. Столь значительное превышение спроса над предложением толкает нефтяные цены вверх.

После последнего совещания ОПЕК в Вене , на котором было принято решение увеличить добычу в рамках ОПЕК+, WTI подорожал на 12%, а Brent — на 6%. Многие эксперты считают, что существенное подорожание американского эталонного сорта WTI связано прежде всего с сокращением добычи в Канаде — крупнейшем экспортере нефти в США — но Трампу выгоднее обвинять ОПЕК.

В начале июля в эфире американского телеканала Fox News Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и должна покончить с такой практикой ведения бизнеса. Американский президент настойчиво рекомендовал организации увеличить производство на 2 млн барр. /сут.

НЕФТЬ ПО $100/БАРР. ИЗ-ЗА «ТВИТОВ» ТРАМПА

8 мая Трамп объявил о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном, которая была достигнута благодаря усилиям предыдущего американского президента Барака Обамы , европейских стран и России . Вашингтон намерен возобновить режим санкций по отношению к Исламской республике и заставить своих европейских союзников, а также Китай и Индию отказаться от импорта иранской нефти.

Под угрозой санкций со стороны США многие европейские компании отказались от реализации выгодных нефтегазовых проектов в Иране и покинули страну. Сокращение инвестиций в разработку нефтегазовых месторождений и отказ от закупок иранской нефти со стороны ряда покупателей в Европе и Азии может привести к падению экспорта углеводородов из Ирана на 1 млн барр. /сут.

Иран является третьим крупнейшим экспортером нефти в ОПЕК. В июне 2018 года экспорт нефти и газового конденсата из страны составил 2,61 млн барр. /сут. Тегеран считает, что потуги Трампа бессмысленны, но одновременно с этим предупреждает, что может перекрыть Ормузский пролив, если США будут препятствовать экспорту иранской нефти.

Ардебили полагает, что из-за агрессивной риторики Трампа и действий США в отношении Ирана цена на нефть может подскочить до $100/барр..

"Ответственность за неоправданно высокую цену на нефть, которую придется платить потребителям во всем мире… лежит исключительно на ваших плечах, и впереди нас ждет цена выше 100 долларов за баррель", — цитирует Ардебили агентство Reuters

ОБЕЩАНИЕ КОРОЛЯ САЛМАНА

Иран и Венесуэла были основными противниками повышения добычи странами ОПЕК. Ардебили уверен, что Трамп пытается вбить клин между странами ОПЕК и в качестве доказательства приводится «твит» американского президента, в котором он просит Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу.

"Только что общался с королем Саудовской Аравии Салманом и объяснил ему, что в связи с беспорядками и проблемами в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти на 2 млн барр. /сут., чтобы компенсировать потери… Цены очень высокие. Он согласился", — говорится в аккаунте президента США в Twitter.

Король Саудовской Аравии — крупнейшей нефтяной державы ОПЕК — сообщил Трампу, что в стране имеются резервные мощности для увеличения добычи на 2 млн барр. /сут. Эти мощности могут быть задействованы в случае сокращения предложения нефти со стороны Венесуэлы и Ирана.

Позже Трамп похвалился, что добился от саудовского монарха обещания увеличить добычу и предложение нефти.

По информации Reuters, полученной из анонимных источников, в июне Саудовская Аравия значительно нарастила добычу, которая выросла почти на 500 тыс. барр. /сут. по сравнению с месяцем ранее, достигнув 10,488 млн барр. /сут.

После этой публикации Reuters цены на WTI и Brent начали снижаться.

Официальный доклад ОПЕК о добыче в мае 2018 года будет опубликован на следующей неделе, 11 июля.