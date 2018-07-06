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В Совфеде предложили начать тратить Фонд нацблагосостояния на соцпроекты
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В Совфеде предложили начать тратить Фонд нацблагосостояния на соцпроекты 

РИА Новости 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Средства на реализацию национальных проектов в сфере демографии, образования и здравоохранения есть в Фонде национального благополучия, дополнительные доходы могут быть получены за счет реализации налогово-бюджетной политики, считает замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на нацпроект по демографии выделят 3,8 триллиона рублей до 2024 года, на образование — 800 миллиардов рублей, расходы на здравоохранение превысят 1,5 триллиона рублей.
"Пока на сегодняшний день в уже принятых поправках в бюджет текущего года таких расходов нет", — пояснила Перминова РИА Новости в пятницу.
Вместе с тем, реализовать национальные проекты позволят средства фонда национального благополучия, полагает она. «Сейчас объем фонда составляет почти 4 триллиона рублей, и это может стать одним из основных источников финансирования социальных проектов», — считает сенатор.
Она отметила, что доходы от нефти и валютных операций также задают хорошую перспективу для дальнейшего наполнения фонда, добавила она.
"Кроме того, в скором времени будет озвучена новая налоговая и бюджетно-тарифная политика на предстоящие три года. За счет их реализации также могут быть получены дополнительные доходы", — сказала Перминова, приведя в качестве примера повышение НДС на 2%.
Сенатор также пояснила, что проект федерального бюджета на следующий год пока не обсуждался парламентариями даже в рамках предварительного, нулевого чтения. «Пока еще рано», — сказала замглавы комитета.
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