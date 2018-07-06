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Годовая инфляция в июне замедлилась до 2,3%
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Годовая инфляция в июне замедлилась до 2,3% 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Годовая инфляция в РФ в июне замедлилась до 2,3% с 2,4% в мае, сообщает Росстат в пятницу. Инфляция в РФ в июне в месячном выражении ускорилась до 0,5% с 0,4% в мае.
В июне в 25 регионах (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,6% и более, из них в Еврейской автономной области — 1% (в результате увеличения цен на услуги на 2,7%).
Вместе с тем, в Чукотском автономном округе потребительские товары и услуги подешевели на 0,2%, в Сахалинской области — на 0,1% в результате снижения цен на продовольственные товары на 1,1% и 0,4% соответственно.
В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,7% (с начала года — 2,6%), в Санкт-Петербурге — 0,4% (с начала года — 2,4%).
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