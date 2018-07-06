Нефть и развивающиеся валюты перешли к снижению, рубль пока держится

В паре USD/RUB на старте сессии наблюдались продажи, но затем она перешла к умеренному росту. Пара EUR/RUB открылась вниз и после кратковременной коррекции продолжила повышаться, демонстрируя более сильную динамику на фоне роста евро на внешнем валютном рынке.

Несмотря на первый раунд обмена протекционистскими ударами между США Китаем , рисковые активы не спешат переходить к активному снижению. Сдержанные продажи наблюдаются лишь в развивающихся валютах. Скорей всего, т. к. сегодняшнее введение пошлин со стороны США и ответные меры Китая были ожидаемыми, данный фактор почти полностью присутствовал в текущих ценах биржевых инструментов, а инвесторы сейчас надеются, что стороны все-таки пойдут на компромисс, избежав эскалации торгового конфликта.

На рынке российского госдолга наблюдается умеренное восстановление, в результате чего индекс RGBI демонстрирует восходящую динамику вторую сессию подряд. На фоне ожиданий предстоящего 16 июля саммита Россия-США, вероятно, рубль будет более сдержанно реагировать на негативные факторы, поддерживаемый сокращением дисконта, связанного с низким уровнем отношений между двумя государствами.

Нефть ушла вниз

После изнурительной консолидации нефть все-таки выбрала движение вниз, и в середине дня обновила недельный минимум. В данный момент Brent торгуется около отметки $76,6, теряя 1,2%.

Давление на нефтяные цены оказали опасения, что сегодняшний обмен протекционистскими мерами между США и Китаем приведет к эскалации глобальной торговой войны, что ударит по мировой экономике и спросу на нефть.

Также инвесторы внимательно отнесутся к еженедельному отчету о буровой активности на американском континенте, выходящему в 20:00 МСК. Напомним, что на прошлой неделе количество буровых установок в США снизилось после нескольких недель минимального увеличения.

Доллар пытается возобновить рост

Американская валюта не оставляет попыток развернуться вверх. Произошедший вчера вечером восходящий импульс сегодня утром был полностью нивелирован, но затем индекс доллара существенно отскочил. Сейчас он вновь снижается, теряя 0,2% вблизи отметки 92,3 п.

Давление на доллар оказывают опасения, что американская экономика пострадает от глобального торгового противостояния. Кроме того, изменить ситуацию на валютных рынках могут выходящие в 15:30 МСК данные по рынку труда США.

Европейская валюта на старте российских торгов обновила недельную вершину, перейдя после этого к консолидации. Сейчас пара EUR/USD находится около отметки 1,172, прибавляя 0,25%. Поддержку евро оказала информация о том, что в Германии правящая коалиция смогла прийти к соглашению по миграционной политике.