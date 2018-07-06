Орешкин оценил ущерб от торговых ограничений США 

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в $537,6 млн Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в "Газету.Ru".
"Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в $537,6 млн Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба — $87,6 млн", — сказал Орешкин.
Уточняется, что по правилам ВТО остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США, либо после решения ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.
Ранее сообщалось, что Россия ввела ответные меры на пошлины США.