Россия ввела дополнительные пошлины на товары США

Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

Россия ввела ответные пошлины на импорт продукции из США в размере 25—40%. Такое решение обнародовало Минэкономразвития в пятницу, 6 июля. Общий ущерб от американских ограничений в ведомстве оценили на сумму $537,6 млн В то же время российские власти намерены последовать примеру европейских лидеров в постепенном накладывании своих заградительных мер. Между тем, эксперты уже утверждают, что совместные усилия некоторых государств по борьбе с политикой протекционизма Дональда Трампа могут пошатнуть позиции Соединённых Штатов во внешней торговле.

В пятницу, 6 июля, Россия ввела дополнительные пошлины на импорт американской продукции в размере 25—40%. Соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев . Такая информация опубликована на официальном сайте Минэкономразвития.

Российские ограничения коснутся поставок из США строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокна.

Как отмечают в Минэкономразвития, дополнительные пошлины станут поддержской для российских предприятий, которые выпускают аналогичную продукцию. На этом фоне национальные компании смогут полностью заместить американский импорт на внутреннем рынке.

Меры российских властей являются ответной реакцией на протекционистские действия Соединённых Штатов. Напомним, в марте США ввели импортную 25%-ную пошлину на продукцию из стали и 10%-ную — на алюминий.

«Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортёров оценивается в $537,6 млн Это объём дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба — $87,6 млн Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право», — пояснил министр экономического развития Максим Орешкин.

В Минэкономразвития отметили, что остальную часть компенсирующих мер на сумму $450 млн Россия сможет ввести либо по прошествии трёх лет с начала действия американских ограничений (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии мер США правилам организации.

Как рассказал в интервью RT главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР), программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик , Россия намерена следовать примеру ЕС , а также других государств и накладывать ответные ограничения дозированно.

«На первом этапе вводится только часть мер. Это своего рода демонстрационный сигнал, который призван показать противоположной стороне, что протекционистские действия не проходят без последствий. В дальнейшем наращивание наших ответных мер будет зависеть от реализации торгового противостояния», — отметил Лисоволик.

По словам экономиста, если США не снимут наложенные ограничения, между двумя государствами не будет установлен конструктивный диалог, то Россия сможет ввести пошлины на импорт американских товаров в полном объёме.

Торговые повстанцы

Мексики. Ранее Россия подала иск во ВТО с целью обжаловать пошлины США на сталь и алюминий. Аналогичные действия также были предприняты руководством Китая , Индии, ЕС, Канады

Первым шагом на пути урегулирования торговых споров в рамках международной организации является проведение двусторонних консультаций. В случае отсутствия компромисса по итогам переговоров истец может попросить об учреждении третейской группы для дальнейшего рассмотрения вопроса.

Как отмечают опрошенные RT экономисты, в целом процедура урегулирования торговых споров в рамках ВТО может растянуться на несколько лет. Поэтому, даже если в конечном итоге России всё же удастся доказать свою правоту и добиться отмены американских ограничений, их негативное влияние может отразиться на российском экспорте в течение определённого времени.

Вместе с тем, по словам Максима Орешкина, внешнеторговые ограничения не скажутся на инвестиционной привлекательности России и, более того, не навредят потребителям.

«Мы являемся свидетелями того, как США стреляют себе в ногу, повреждая в то же время целую мировую экономику. История показывает, к сожалению, что все положительные моменты в регулировании международной торговли происходят только после того, как произойдёт что-то действительно плохое с мировой экономикой», — отмечал министр ранее.

По словам Ярослава Лисоволика, совместные усилия России, ЕС, Китая и других государств по борьбе с протекционистской политикой США негативно скажутся на положении самих Штатов в мире. Так, могут быть подорваны возможности страны по выстраиванию альянсов в глобальной экономике, продвижению своей модели торговой либерализации и открытию зарубежных рынков для своих товаров.

«По сравнению с пиком своего влияния на мировых рынках, который был достигнут американцами ещё до глобального кризиса — в 2007 году, сейчас проводимая администрацией Трампа протекционистская политика может привести к снижению глобального внияния США», — считает эксперт.

Валютный ветер

Как пояснил RT профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский , эффект от обострения российско-американской торговой конфронтации не будет носить столь разрушительный характер, как в случае торговой войны между США и КНР. Так, по словам эксперта, товарооборот Штатов с Китаем составляет порядка $530 млрд, а с Россией — лишь $22 млрд

На этом фоне обмен торговыми пошлинами между Штатами и Россией не будет иметь серьёзных последствий для национального финансового рынка и рубля.

Вместе с тем, именно глобальное обострение отношений США с рядом государств может представлять определённые риски для российской валюты, считает Ярослав Лисоволик.