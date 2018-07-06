Производительность в Британии снизилась на 0,4% 

Москва, 6 июля — «Вести. Экономика». Как показали официальные данные, британская производительность сократилась быстрыми темпами в годовом выражении в начале 2018 года, отменив некоторые из достигнутых в прошлом году успехов и подчеркнув давнюю проблему в экономике Британии, передает Reuters.
Также отмечались признаки инфляционного давления, с которым Банк Англии намерен справиться за счет повышения процентных ставок. Производительность в Великобритании застопорилась после глобального финансового кризиса, даже больше, чем в большинстве других стран с развитой экономикой, это сыграло ключевую роль в снижении уровня жизни британцев. За последние 10 лет рост производительности был самым слабым с начала исследования данных, и, похоже, он стал самым медленным с начала 1820-х годов, когда Британия вышла из наполеоновских войн. С января по март объем производства в час сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что является самым большим спадом в году, после роста на 0,6% в конце 2017 года, сообщает Национальное статистическое управление (ONS). Некоторая слабость может отражать широкий экономический спад из-за сильнейших холодов в начале 2018 года. "Падение производительности … после отскока во второй половине 2017 года вызывает особую неудовлетворенность, поскольку необходимо обеспечить устойчивое улучшение, чтобы облегчить беспокойство по поводу плохого показателя производительности в Великобритании после глубокой рецессии 2008-2009 годов", — сказал Говард Арчер, глава экономического советника консалтинговой компании EY ITEM Club. Слабый рост производительности означает, что экономика Британии в меньшей степени способна расширяться, не создавая инфляцию.