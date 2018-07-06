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Россия ввела ответные меры против США
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Россия ввела ответные пошлины на товары из США 

Rambler News Service 2 часа назад
Россия ввела дополнительные повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара в качестве ответных мер на введение США пошлин на сталь и алюминий, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Под ответные меры попадут некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.
«Россия ввела компенсирующие меры в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев», — говорится в сообщении пресс-службы.
Министр экономического развития России Максим Орешкин, пояснил, что «компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара, ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России».
Министр добавил, что «ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 млн долларов».
«Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба — 87,6 млн долларов. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право», — пояснил Максим Орешкин.
В пресс-службе уточнили, что остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.
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