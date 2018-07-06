ЕС готов ввести пошлины на товары из США на 18 млрд евро

СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары из США на 18 млрд евро

Евросоюз может ввести пошлины на десяток американских товаров на сумму импорта в 18 миллиардов евро в год в том случае, если США введут пошлины в 20% на импорт автомобилей из ЕС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

"Европейские официальные лица заявили, что всеми любимый кетчуп является одним из десятка продуктов, которые должны быть включены в ответный список на сумму 18 миллиардов евро, составленный Европейской комиссией, поскольку она готовится к решению Трампа ударить по машинам и автомобильным запчастям ЕС штрафующими пошлинами", — пишет издание.

При этом в ответный список также могут быть включены замороженная рыба, изюм, чемоданы и лейкопластыри.

Европейские официальные лица заявили, что список товаров на сумму годового импорта в 18 миллиардов евро предоставит ЕС больше возможностей при установлении уровня дополнительных пошлин, применяемых к продукции США.

"Это также даст некоторую возможность для маневра, поскольку комиссия готовится проконсультироваться с национальными правительствами о точном содержании списка", — сообщает газета.

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать список товаров, сказав, что "решение США еще не принято". По его словам, ЕК также не собирается размышлять о возможных сценариях, которые могут быть как реализованы, так и нет.

Президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. По его словам, о результатах расследования станет известно до истечения июля.