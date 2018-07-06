В Fitch предрекли мировую рецессию

Ограничения в торговле грозят мировой рецессией, заявили в Fitch

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля. США ввели ввозную пошлину на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.