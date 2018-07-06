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Россия приготовилась качать сирийскую нефть
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Россия приготовилась качать сирийскую нефть 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российские компании начали геологоразведочные работы на шельфе Сирии. Об этом сообщает агентство РИА Новости в Минэнерго.
«Проводится геологоразведка на суше и на шельфе», — отметили в Минэнерго.
Также российские компании намерены провести на территории республики работы по восстановлению и модернизации тепловых электростанций.
В Минэнерго агентству рассказали, что в соответствующих проектах изъявили желание принять участие «СТГ-инжиниринг», «Зарубежнефть», «Зарубежгеология», «Технопромэкспорт» и другие российские компании. В нефтегазовой отрасли российские компании намерены вместе с сирийскими разрабатывать новые и восстанавливать старые месторождения, ремонтировать объекты нефтегазовой инфраструктуры и заводы.
В области энергетики российские компании хотят привлечь к восстановлению электросетей и обеспечению крупных городов в бесперебойной подаче электричества. «Российские компании принимают участие в проектах восстановления и модернизации ТЭС страны», — уточнили в Минэнерго.
В марте сирийское правительство и российские бизнесмены договорились о сотрудничестве. Представители стран обговорили способы взаимовыгодной помощи в послевоенном восстановлении республики.
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