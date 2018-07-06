«Крупнейшая в истории»: Трамп развязал войну

Китай ввел встречные торговые пошлины против США

Китай и США обменялись торговыми пошлинами на товары общей суммой $68 млрд Эксперты предупреждают, что дальнейшее движение по пути экономической войны между Пекином и Вашингтоном чревато рецессией для всей мировой экономики. Юань уже «подешевел» на 3,5% по отношению к доллару, а азиатские биржи рискуют «просесть» вслед за китайскими индексами.

Крупнейшая мировая торговая война официально началась.

США ввели обещанные пошлины на китайские товары общей суммой $34 млрд Речь идет о 818 наименований, включая автомобили, комплектующие для авиастроения, жесткие диски для компьютеров, мобильные телефоны и телевизоры.

Ранее Трамп отмечал, что эти тарифы необходимы для предотвращения дальнейшей несправедливой передачи американских технологий и интеллектуальной собственности Китаю.

«США нарушили нормы ВТО и дали начало самой большой по объему торговой войне в истории экономики», — отреагировали на этот шаг в министерстве коммерции КНР.

«Введение пошлин является примером торгового запугивания. Это наносит серьезный ущерб безопасности глобальных производственных цепочек и мешает процессу восстановления мировой экономики», — подчеркивается в официальном заявлении ведомства.

Китайская сторона заявила также, что «обязуется не делать первый выстрел, но для защиты коренных интересов государства и выгоды китайского народа будет вынужден пойти на необходимый ответный удар».

«Мы также своевременно уведомим ВТО о сложившейся ситуации, будем идти одним путем с миром и вместе поддерживать свободную торговлю и многостороннюю систему», — цитирует документ ТАСС.

После чего Китай незамедлительно ввел пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в $34 млрд в качестве ответной меры на новые пошлины США.

«США 6 июля в 00.01 по местному времени ввели ввозную пошлину на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в $34 млрд В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров», — говорится в заявлении главного таможенного управления КНР.

О намерении ввести ответные пошлины на американские товары власти КНР заявили еще в середине июня.

5 июля Главное таможенное управление КНР повесило на сайте заявление о том, что «тарифные меры (со стороны КНР) будут реализованы сразу же после вступления в силу повышения пошлин со стороны США». Однако пока китайская пресса и иностранные информагентства придерживаются формулировки «планируют ввести».

На официальных сайтах профильных ведомств КНР информации о том, что встречные пошлины вступили в силу, на момент публикации материала также не было.

Ожидается, что под ограничения китайского регулятора попадут, в частности, сельскохозяйственные товары, автомобили, мотоциклы, морепродукты из Соединенных Штатов. Под новые пошлины попали и соевые бобы, которые очень зависят от китайского рынка.

Азиатские торговые площадки пока довольно сдержано отреагировали на действия США. MSCI — самый крупный индекс в Азиатско-Тихоокеанском регионе за пределами Японии — упал на 0,5% в начале торгов, а затем поднялся на 0,6%. После утреннего падения на 1,6% отыграл свои позиции и индекс Shanghai Composite, прибавив по ходу сессии более 1%. Подрос и японский фондовый индекс Nikkei — на 1,1%.

Подобную гибкость со стороны КНР можно воспринимать, как сохраняющуюся готовность к диалогу, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. Если страны ограничатся взаимными тарифами на $50 млрд, то китайские индексы могут потерять еще не больше 5% и остановиться в падении, считает он.

Канаду, По подсчетам Торгово-промышленной палаты США, американский экспорт от уже введенных торговыми партнерами Вашингтона пошлин в ответ на протекционистские меры Трампа потерял «около 75 миллиардов долларов». Напомним, что в ответ на американские экспортные пошлины на сталь и алюминий многие страны, включая ЕС Россию , Китай и Мексику , намерены ввести, а некоторые уже ввели, встречные ограничения на товары из США.

Белый дом под руководством Трампа также ведет санкционную борьбу с Ираном Венесуэлой , давит ограничениями на Россию, посредством вторичных санкций пытается влиять на торговую политику самых ближайших своих союзников — страны ЕС, Канаду и другие.

«Мы живем в удивительное время, когда разнообразные многочисленные торговые союзы, заключенные в 2000-е года, рушатся, и наступает период торговых войн, которые принесут их участникам только убытки, но каждый надеется, что у него хватит резервов, чтобы дотерпеть до конца, когда противники «обанкротятся», — констатирует партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом, по словам эксперта, дотерпеть до «банкротства» противников наибольшие шансы имеют именно США, как самая крупная экономика с самым большим внешним госдолгом, который номинирован в его же собственной валюте, а самый крупный военный потенциал прекрасно дополняет эту экономическую мощь страны и дает ей возможность вести себя агрессивно во внешнеполитических вопросах.

Пока сценарий, по которому разворачиваются события, подтверждает эту версию.

На фоне рисков торгового обострения китайская валюта стремительно девальвируется. За июнь юань потерял около 3,5% относительно доллара: 3 июля пара доллар-юань достигла неофициальной критической отметки — 6,7, после чего последовали вынужденные интервенции госбанков КНР.

В июне экономика КНР продемонстрировала признаки ослабления, а это уже объективный фактор против юаня, отмечает эксперт « БКС Брокер Оксана Холоденко . Индекс PMI в производственном секторе Китая за июнь снизился с 51,9 до 51,5 пункта. Более того, в I полугодии произошло замедление темпов роста экспорта из КНР в США до 5,4%, с 5,8% в январе — мае. В теории это может свидетельствовать о негативном влиянии протекционистской политики Вашингтона, отмечает эксперт.

Ведущие мировые финансовые институты предупреждают, что развертывание торговых войн чревато не только проблемами для двух ведущих экономик — КНР и США, но также затронет третьи стороны, отразится на динамике азиатских и американских фондовых рынков, а следом и захватит другие торговые площадки.

Всемирный банк в своем обзоре «Глобальные экономические перспективы» предупреждал, что после 2019 года ситуация в мировой экономике может оказаться очень тревожной из-за замедления роста мировой экономики: если в 2017-2018 гг. мировой ВВП прибавлял порядка 3,1% в год, то уже к 2020-му этот темп снизится до 2,9% в год, в первую очередь, из-за протекционистской политики.

Над мировой экономикой нависли три «тучи», предупредила в конце мая глава МВФ Кристин Лагард . И «самая темная туча», по ее словам, — протекционизм, «стремление некоторых сломать систему, которая руководила торговыми отношениями». Между тем,

Соединенные Штаты уже анонсировали новую волну таможенных ограничений на китайские товары.

Трамп ранее попросил торгового представителя США Роберта Лайтхизера «определить перечень китайских товаров на $200 млрд, в отношении которых может быть введен дополнительный 10-процентный тариф». В беседе с журналистами президент также намекнул, что есть еще дополнительный список товаров из КНР почти на $300 млрд Ранее Трамп говорил, что новые пошлины станут ответом на повышение тарифов Пекином.

Сценарий полномасштабных торговых войн и повышение Штатами до 10% тарифов на все товары может привести к распродаже на фондовых рынках и вызвать обвал на китайских площадках до 35%, предупреждает Ален Сабитов. Из Азиатско-Тихоокеанского региона сейчас себя устойчивей всего ведут австралийские площадки в силу меньшей зависимости от нового витка конфликта.

Если напряженность в отношениях с США будет сохраняться, то курс юаня может вырасти до 6,80-6,85 за доллар примерно за полгода, отмечает эксперт. Кроме того, ослабление юаня, вызванное торговым конфликтом КНР, может вызвать замедление экономического роста и оказать влияние на страны, зависимые от китайской экономики.

Таким образом, в случае дальнейшей девальвации юаня мы можем вновь увидеть давление на южнокорейскую вону, тайванский доллар, индонезийскую рупию, добавляет Сабитов.

При этом рубль эта волна также скорее всего не минует. В случае продолжения торговых конфликтов, курс рубля продолжит движение к 63,5 рубля за доллар в краткосрочном периоде, с возможной попыткой уйти за 65 рублей к осени, отмечает управляющий активами ICBF Алексей Федоренко