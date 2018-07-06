Греф считает хакеров опаснее «преступника с пистолетом» 

Хакер, занимающийся киберпреступлениями, опаснее, чем преступник с пистолетом. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности.
"Ушел личный момент. Через сеть "Интернет" вроде ты делаешь какие-то манипуляции на своем компьютере, решаешь свою задачу. На самом деле последствия этих преступлений значительно более существенны. Знаете, в праве есть такое понятие, как источник повышенной опасности, когда ты не используешь свою силу, а используешь силу механизмов машин. Когда ты можешь совершить теракт, заехав в толпу на машине. Это источник дополнительной опасности. Эта технология — такой источник повышенной опасности.
Мы можем совместно, наверное, говоря разными языками, довести, что виртуальная реальность, удар этот по клавишам — хуже, чем преступник с пистолетом", — сказал Греф.
Ранее глава Сбербанка сообщил, что 80% хакеров еще не достигли 20-летнего возраста.