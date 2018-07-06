Саудовская Аравия снизила цены на ряд сортов нефти

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. снизила цены на августовские поставки большинства сортов нефти для Азии и Европы и всех сортов нефти для покупателей из США. Об этом сообщает Bloomberg.
Saudi Aramco снизила официальную цену продажи (OSP) на ключевой сорт нефти для Азии, своего крупнейшего рынка. Компания установила премию за нефть Arab Light для Азии на уровне $1,90 за баррель относительно ближневосточного бенчмарка — средней котировки Oman/Dubai.
Снижение цен на августовские партии нефти на 20 центов стало первым снижением за четыре месяца.
В среду президент США Дональд Трамп, беспокоясь о влиянии растущих цен на бензин на промежуточные выборы, потребовал, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть.
Как сообщали "Вести. Экономика", в субботу Трамп попросил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда о том, чтобы королевство увеличило производство нефти.
"Только что поговорил с саудовским королем Салманом и объяснил ему, что из-за потрясений и проблем в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить производство нефти, может быть, в пределах 2 млн баррелей, чтобы восполнить эту разницу… Цены слишком высоки! Он согласился!" — написал президент США на своей странице в Twitter.
Позднее Белый дом, комментируя слова президента, уточнил, что король Саудовской Аравии сказал, что его страна может увеличить добычу нефти в случае необходимости.
Глава иранской делегации в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили на этой неделе заявил, что твиты Трампа повысили цены на нефть как минимум на $10 за баррель, и призвал его прекратить писать такие сообщения.
23 июня участники соглашения ОПЕК+ договорились увеличить производство нефти во втором полугодии и довести уровень выполнения сделки до 100%.