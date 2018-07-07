Аналитики предупредили об угрозе «суперскачка» цен на нефть

Снижение инвестиций в геологоразведку может вызвать дефицит на рынке сырья и привести к скачку нефтяных цен до 150 долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Sanford C. Bernstein & Co (SCB).

Как отмечают эксперты, в последние годы нефтяные компании на фоне избыточного предложения топлива на рынке за счет снижения затрат на поиск новых месторождений увеличили выплаты акционерам. В результате объем доказанных запасов крупных производителей нефти сократился по сравнению с 2000 годом на 30%.

При этом, как прогнозируют в SCB, в ближайшие два десятилетия городское население в Азии вырастет более чем на миллиард человек, что будет стимулировать спрос на автомобили, на авиа— и автомобильные перевозки, а также на изделие из пластмассы, для производства которых требуется нефть.

"Любой недостаток в поставках приведет к суперскачку цен, потенциально намного большему, чем скачок до 150 долларов за баррель, наблюдавшийся в 2008 году", — говорится в докладе аналитиков.

В мае один из крупнейших инвестбанков мира Bank of America Merrill Lynch спрогнозировал, что в 2018 году дефицит нефти составит 630 тысяч баррелей в сутки, а в 2019-м — 300 тысяч баррелей в сутки.

По рынку ударили кризис в Венесуэле , риск прекращения экспорта нефти из Ирана и договоренность ОПЕК с крупнейшими мировыми производителями о снижении уровня добычи. Таким образом, констатируют аналитики банка, сложились все условия, чтобы нефть дошла до отметки в 100 долларов за баррель уже в 2019 году.

В июле 2008 года был зафиксирован исторический максимум цен на нефть марки Brent, когда стоимость барреля достигла отметки 147,5 доллара. Сейчас Brent стоит 77 долларов.