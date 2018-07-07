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Аналитики предупредили об угрозе «суперскачка» цен на нефть
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Аналитики предупредили об угрозе «суперскачка» цен на нефть 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Снижение инвестиций в геологоразведку может вызвать дефицит на рынке сырья и привести к скачку нефтяных цен до 150 долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков компании Sanford C. Bernstein & Co (SCB).
Как отмечают эксперты, в последние годы нефтяные компании на фоне избыточного предложения топлива на рынке за счет снижения затрат на поиск новых месторождений увеличили выплаты акционерам. В результате объем доказанных запасов крупных производителей нефти сократился по сравнению с 2000 годом на 30%.
При этом, как прогнозируют в SCB, в ближайшие два десятилетия городское население в Азии вырастет более чем на миллиард человек, что будет стимулировать спрос на автомобили, на авиа— и автомобильные перевозки, а также на изделие из пластмассы, для производства которых требуется нефть.
"Любой недостаток в поставках приведет к суперскачку цен, потенциально намного большему, чем скачок до 150 долларов за баррель, наблюдавшийся в 2008 году", — говорится в докладе аналитиков.
В мае один из крупнейших инвестбанков мира Bank of America Merrill Lynch спрогнозировал, что в 2018 году дефицит нефти составит 630 тысяч баррелей в сутки, а в 2019-м — 300 тысяч баррелей в сутки.
По рынку ударили кризис в Венесуэле, риск прекращения экспорта нефти из Ирана и договоренность ОПЕК с крупнейшими мировыми производителями о снижении уровня добычи. Таким образом, констатируют аналитики банка, сложились все условия, чтобы нефть дошла до отметки в 100 долларов за баррель уже в 2019 году.
В июле 2008 года был зафиксирован исторический максимум цен на нефть марки Brent, когда стоимость барреля достигла отметки 147,5 доллара. Сейчас Brent стоит 77 долларов.
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