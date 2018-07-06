Россия ужесточает правила для трудовых мигрантов

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в правила миграционного учета иностранных граждан. Нововведения вступают в силу с 8 июля, сообщает « Российская газета ».

Теперь мигрантов нельзя будет регистрировать по месту работы. Оформление приезжих остается возможным только по месту фактического проживания. Ранее работодатели были вправе зарегистрировать мигрантов по юридическому адресу своего предприятия.

Как сообщает ТАСС, сегодня в России находится до девяти миллионов трудовых мигрантов. Из-за новых правил большинство рискуют оказаться на полулегальном положении, возможно, часть из них вернется на родину.

Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов, считает, что большинство приезжих останется:

Ренат Каримов, председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов

«Для иностранца, приезжающего из Европы и из дальнего зарубежья, это более-менее понятно, так как люди оформляют визы для въезда в РФ, получают приглашение от какой-то фирмы или от частного лица в России, они и являются принимающей стороной. Для бывших советских граждан это полная катастрофа, потому что они приезжают сюда без визы и думают, что все будет нормально, а на самом деле требования к тому, чтобы они стояли на миграционном учете, такие же, как к иностранцам из дальнего зарубежья. На учет их может поставить только принимающая сторона, но она не хочет этим заниматься. Это либо хозяин жилья, которое арендует иностранный гражданин, либо работодатель. Теперь в связи с изменениями к работодателю предъявляют еще большие требования. Только такой работодатель может поставить на учет иностранца, у которого есть либо общежитие, либо он арендует для него какую-то квартиру. Мы, например, в практике их почти не видим. С 8 июля мы ждем, что у работодателей как у принимающей стороны будут большие проблемы. Наш профсоюз особенно тревожит то, что у трудовых мигрантов это может привести к росту нелегальной миграции».

Основные места работы трудовых мигрантов — торговля, в том числе ремонтные мастерские и стройки. Как это скажется на занятости в этих отраслях, сейчас приходится только гадать. Эксперт глобальной ассоциации по миграционной политике Ирина Ивахнюк считает, что закон, призванный лучше контролировать мигрантов, может дать строго противоположный эффект:

Ирина Ивахнюк, эксперт глобальной ассоциации по миграционной политике

«Запретят ставить на миграционный учет по месту работы. Ну и что? Видимо, таким образом мы будем иметь гораздо больший процент людей, которые вообще не будут состоять на миграционном учете. Это не усиление контроля над миграцией, а потеря контроля над миграцией. Коррупционная цель будет превыше всех других. «У тебя нет регистрации, значит, плати штраф». В определенный период времени была ситуация, когда нельзя было проверять документы у мигрантов на предмет их регистрации. Затем ситуация стала такая: фактически они стали регистрироваться по месту пребывания или по месту трудоустройства. Теперь любое усложнение миграционных процедур ведет к тому, что больше людей норовят идти в обход тех правил, которые устанавливают».