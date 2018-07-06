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Ямальцы, югорчане и тюменцы — самые активные покупатели. Обороты растут
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Ямальцы, югорчане и тюменцы — самые активные покупатели. Обороты растут 

ИА Север-Пресс 6 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Оборот розничной торговли в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области за май текущего года самый высокий среди регионов России и опережает Москву. Такие выводы изложены в ежемесячном мониторинге социально экономического положения в стране Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
В целом по стране оборот розничной торговли вырос на 2,2%. Быстрее всего рос платежеспособный спрос и розничная торговля в Тюменской области — на 8%, и в Югре и на Ямале — на 12%, — сообщает ИА «Regnum». Специалисты связывают высокую покупательную способность регионов с преобладанием предприятий топливно-энергетического комплекса, повышением цен на нефть и, как следствие, ростом заработной платы занятых в сырьевых и смежных отраслях экономики.
Напомним, Ямало-Ненецкий автономный округ показал лучшую динамику промышленного роста за четыре месяца 2018 года. В мае рост составил плюс 8,3%, а за весь период с начала года — 11,7%. По мнению экспертов, успехи региона в экономическом развитии связаны с реализацией на территории ЯНАО крупных инвестиционных проектов федерального и международного масштаба.
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