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Песков прокомментировал торговый спор США и Китая
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Песков прокомментировал торговый спор США и Китая 

Деловая газета «Взгляд» 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Москва готова защищать свои интересы на фоне торговых споров Вашингтона и Пекина, которые могут оказать влияние на отдельные сектора мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, торговая война США и Китая не может «не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики», передает ТАСС.
«Россия принимала и будет принимать меры, необходимые для защиты собственных интересов, тем более что такие меры предусмотрены правилами и нормами ВТО», — добавил Песков.
В пятницу вступило в силу решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары. Пекин заявил о начале «крупнейшей торговой войны», и ответ Китая не заставил себя долго ждать.
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