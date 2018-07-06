Песков прокомментировал торговый спор США и Китая 

Москва готова защищать свои интересы на фоне торговых споров Вашингтона и Пекина, которые могут оказать влияние на отдельные сектора мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, торговая война США и Китая не может «не иметь последствий для конкретных секторов мировой экономики», передает ТАСС.
«Россия принимала и будет принимать меры, необходимые для защиты собственных интересов, тем более что такие меры предусмотрены правилами и нормами ВТО», — добавил Песков.
В пятницу вступило в силу решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары. Пекин заявил о начале «крупнейшей торговой войны», и ответ Китая не заставил себя долго ждать.