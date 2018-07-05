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МИД КНР: Позиция Китая по вопросам торговли совершенно понятна Соединенным Штатам
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МИД КНР: Позиция Китая по вопросам торговли совершенно понятна Соединенным Штатам 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Пекин, 5 июля /Синьхуа/ — Представитель Министерства иностранных дел КНР Лу Кан сегодня на очередной пресс-конференции в ответ на вопрос о сохранении Китаем и США контактов по вопросам торговли заявил, что позиция Китая абсолютно понятна Соединенным Штатам.
Лу Кан заявил, что в настоящее время стороной, провоцирующей трения, даже такие, которые могут привести к торговой войне, является не Китай.
Он отметил, что торговая война не выгодна ни одной стране, и пострадать могут интересы только производственных отраслей и потребителей стран. «Мы, конечно, надеемся, что войны не будет. Но любая страна, если в одностороннем порядке ущемляются ее законные интересы, имеет право защищать их», — заявил Лу Кан. —0—
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