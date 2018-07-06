Ещё
Средневзвешенная цена предложений новостроек держится на уровне 66 тыс. руб. за 1 кв. м (графики)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Средневзвешенная цена предложений новостроек держится на уровне 66 тыс. руб. за 1 кв. м (графики) 

Единый реестр застройщиков 6 июля 2018
Фото: Единый реестр застройщиков
По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июня 2018 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья РФ составила 66 076 руб. за 1 кв. м. Цена предложений выросла в июне на 0,2% и отыграла половину падения, зафиксированного в прошлом месяце. По сравнению с июнем 2017 года цена выросла на 4,0%. По предварительным данным Росстата индекс потребительских цен в июне составил около 100,3. Произошедший незначительный рост номинальной цены предложения на первичном рынке соответствует падению реальной цены с учетом инфляции на 0,1%. Таким образом, реальная цена упала до уровней, зафиксированных в январе. Максимальное с начала года значение реальной цены наблюдалось в марте (66,9 тыс. «сегодняшних» руб. за 1 м²) Среди регионов самые высокие цены предложений зафиксированы в Москве (158,4 тыс. руб., -0,8% за месяц), Санкт‑Петербурге (89,3 тыс. руб., -0,2% за месяц) и Сахалинской области (78,9 тыс. руб.). Максимальный рост отмечен в Республике Бурятия (+2,5%). Максимальное падение — в Республике Башкортостан (-1,7%). Самые дешевые новостройки — на Северном Кавказе.
Единый реестр застройщиков: последние новости
Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства неожиданно уменьшился (график) Леонид Казинец: Если мы отрезаны от денег дольщиков, то нужно, чтобы банковское финансирование увеличилось в 10 раз за 2—3 года Верховный суд: строительство в 30 км. от аэродрома без специального согласования запрещено
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»42
На Украину надвигается катастрофа296
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру17
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа29
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение