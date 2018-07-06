Средневзвешенная цена предложений новостроек держится на уровне 66 тыс. руб. за 1 кв. м (графики) 

По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июня 2018 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья РФ составила 66 076 руб. за 1 кв. м. Цена предложений выросла в июне на 0,2% и отыграла половину падения, зафиксированного в прошлом месяце. По сравнению с июнем 2017 года цена выросла на 4,0%. По предварительным данным Росстата индекс потребительских цен в июне составил около 100,3. Произошедший незначительный рост номинальной цены предложения на первичном рынке соответствует падению реальной цены с учетом инфляции на 0,1%. Таким образом, реальная цена упала до уровней, зафиксированных в январе. Максимальное с начала года значение реальной цены наблюдалось в марте (66,9 тыс. «сегодняшних» руб. за 1 м²) Среди регионов самые высокие цены предложений зафиксированы в Москве (158,4 тыс. руб., -0,8% за месяц), Санкт‑Петербурге (89,3 тыс. руб., -0,2% за месяц) и Сахалинской области (78,9 тыс. руб.). Максимальный рост отмечен в Республике Бурятия (+2,5%). Максимальное падение — в Республике Башкортостан (-1,7%). Самые дешевые новостройки — на Северном Кавказе.