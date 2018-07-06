Кто сегодняшний герой рынков — Трамп или рабочие места?

Китаем. Рубль незначительно укрепляется сегодняшним утром на «официальном старте» торговых войн между США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты начнут взимать тарифы на китайский импорт в объёме $34 млрд в 12:01 утра Восточного стандартного времени (EST) США и предупредил, что в конечном итоге, если Китай «посмеет» отвечать той же монетой, объём санкционных китайских товаров вырастет до более чем $500 млрд, поскольку «мы дошли до начала торговой войны». Кроме того, Трамп в своём вчерашнем твите заглавными буквами угрожал «расправиться» с ОПЕК , если «вы немедленно не снизите цены на нефть». Нефть в ответ сделала вид, что послушалась, и слегка присела — но не так чтобы очень… Одним словом, кругом — «роль личности в истории», из-за драматургии которой летят пух и перья.

Как ни странно, китайский юань сохраняет каменное спокойствие на фоне всей этой свистопляски и взаимных «срывов на крик»: по состоянию на 11:00 МСК китайская валюта весьма спокойно торгуется на уровне 6,65/$ после достижения во вторник максимума с ноября 2017 года в 6,7166 за доллар США. В любом случае, Народный банк Китая «держит» юань «в кулаке», имея теперь техническую возможность и моральную свободу делать с юанем «всё, что ему заблагорассудится».

Однако спустимся на грешную землю. Как бы ни старались иностранные СМИ сделать Трампа и Си Цзиньпина в очередной раз героями дня, всё-таки главная сегодняшняя тема — вечерняя публикация данных о количестве новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США. И здесь Дональд Трамп тоже успел отметиться, написав в своём твите, что собирается пристально следить за данной новостью. Таким образом, Nonfarm Payrolls, помимо одного из наиболее почитаемых «факторов влияния» на решения ФРС США , теперь становятся ещё и политической игрушкой в руках Трампа.

Согласно консенсус-прогнозу, рынок ждёт цифры не хуже 190 тыс. новых рабочих мест и, судя по всему, всё, что выйдет выше отметки 200К, даст неплохой стимул американскому доллару для укрепления, которое может продлиться всю следующую неделю. И наоборот.