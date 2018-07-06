Цены на бензин в России в июне выросли на 12,3%

Цены на бензин в России в июне 2018 года выросли на 12,3% относительно показателя июня прошлого года, сообщает Росстат

При этом инфляция в июне составила 2,3% в годовом выражении. Таким образом, рост цен на бензин за отчетный период превысил инфляцию в 5,4 раза.

По сравнению с маем цены на бензин выросли на 2,1%. С начала года показатель увеличился на 9,4%.

«В июне, как и в предыдущем месяце, среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего подорожало топливо моторное. Так, цены на газовое моторное топливо выросли на 7,1%, бензин автомобильный различных марок — на 1,8-2,1%, дизельное топливо — на 1,9%», — отмечается в сообщении.