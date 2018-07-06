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Рост цен на квартиры в Румынии замедляется
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Рост цен на квартиры в Румынии замедляется 

Prian.ru 6 июля 2018
Фото: Prian.ru
Для сравнения: в первом полугодии 2017 года цены на квартиры увеличились в среднем по стране на 6,7% (до €1 120 за «квадрат»). Самые высокие темпы роста в первой половине текущего года были зафиксированы в Брашове. В июне требования продавцов квартир в Бухаресте выросли незначительно — на 0,4%: с €1 330 до 1 340 за кв. м. К концу месяца цены были на 5,9% выше, чем в начале января. Этот рост очень близок к прошлогоднему в 5,4%, сообщает BR.
Цены в Бухаресте до сих пор росли более умеренно, чем в других городах (Клуж-Напоке или Тимишоаре), из-за более высоких доходов и спроса. Тенденцию роста в первом полугодии поддержали новые квартиры, средняя стоимость которых на конец июня превысила €1400 за кв. м.
Снижение цен на сегодняшний день наиболее очевидно в Клуж-Напоке: если в первой половине 2017 года квартиры, выставленные на продажу в городе, подорожали не менее чем на 10%, то в этом году рост замедлился вдвое. Апартаменты здесь остаются самыми дорогими в стране, со средней стоимостью €1 520 за кв. м на конец июня. Запрашиваемая цена на старые квартиры достигла €1 550 за кв. м, а на новые — €1 490 за кв. м.
Брашов занимает первое место в рейтинге скорости повышения цен в первом полугодии 2018 года: жилье здесь подорожало на 2,8%, с €1 050 до 1 080 за кв. м. Причем «вторички» тенденция коснулась в меньшей степени: цены на нее повысились на 2,1%, а на новостройки — на 4,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года жилье в Брашове стоит сейчас на 12,7% больше.
В Яссах зафиксировано снижение стоимости жилья на 0,8% в июне: со €1 020 до €1 010 за кв. м, хотя в сравнении с началом года цены поднялись на 3,4%. Разница по сравнению с прошлым годом, когда в первой половине был зафиксирован рост на 9,6%, значительна.
Румынский рынок жилья является самым недооцененным в ЕС и, согласно прогнозу экспертов, вполне возможно, что темп развития останется замедленным из-за кризиса рабочей силы и снижения предложения.
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