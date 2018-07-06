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Минэнерго рассказало о перспективах газомоторного топлива
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Минэнерго рассказало о перспективах газомоторного топлива 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Газомоторное топливо (ГМТ) в три раза дешевле бензина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
"Затраты на производство сжатого природного газа гораздо ниже, чем на выпуск топлива из нефтяного сырья: для подготовки природного газа к использованию в качестве моторного топлива не требуется его предварительная переработка, газ транспортируется по трубопроводам напрямую на заправку", — заявили в ведомстве.
Также в министерстве отметили, что на данный момент фактические темпы роста рынка ГМТ в России более чем в два раза превышают общемировые показатели.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что необходимо следить за ситуацией на нефтяном рынке и рынке бензина.
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