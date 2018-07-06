Ещё
Цены на топливо поползли вниз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на топливо поползли вниз 

Калуга 24 6 июля 2018
Фото: Калуга 24
С 27 июня по 4 июля оптовые цены на бензин снизилась на 1,57%, на дизельное топливо — на 0,7%. Оптовые цены на топливо снижаются в Калужской области уже третью неделю подряд, но на розничных ценах это не отражается. Они остаются без изменений. Тем не менее бензин и дизтопливо в Калужской области по-прежнему самые дешевые в ЦФО. Их средняя цена составляет 41,48 и 42,17 рубля за литр соответственно. Эти цифры были названы пресс-службой правительства Калужской области по результатам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольствие, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости. Его 6 июля провел заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков. За неделю подешевели и некоторые овощи, В магазинах федеральных сетей почти на 9% упали цены на огурцы, на 4,7% — на томаты, на 6,6% — на капусту. Подорожала курятина (на 2,3%), мороженая рыба (на 1,1%), картофель (на 5,8%), морковь (на 5,7%).
Калуга 24: последние новости
В Калугу идет гроза с градом В Жуковском районе устанавливаются обстоятельства смерти двух лиц Гроза с градом идет в Калужскую область
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»42
На Украину надвигается катастрофа305
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа28
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру17
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение