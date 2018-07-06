Цены на топливо поползли вниз 

С 27 июня по 4 июля оптовые цены на бензин снизилась на 1,57%, на дизельное топливо — на 0,7%. Оптовые цены на топливо снижаются в Калужской области уже третью неделю подряд, но на розничных ценах это не отражается. Они остаются без изменений. Тем не менее бензин и дизтопливо в Калужской области по-прежнему самые дешевые в ЦФО. Их средняя цена составляет 41,48 и 42,17 рубля за литр соответственно. Эти цифры были названы пресс-службой правительства Калужской области по результатам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольствие, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости. Его 6 июля провел заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков. За неделю подешевели и некоторые овощи, В магазинах федеральных сетей почти на 9% упали цены на огурцы, на 4,7% — на томаты, на 6,6% — на капусту. Подорожала курятина (на 2,3%), мороженая рыба (на 1,1%), картофель (на 5,8%), морковь (на 5,7%).