Греф оценил вероятность новых экономических кризисов

Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает, что в ближайшее время могут произойти мировые экономические кризисы, хотя на эту тему происходит много спекуляций. Об этом он рассказал журналистам на международном конгрессе Сбербанка по кибербезопасности.
«Такой легкий вопрос, можно я на него отвечу быстро. Я не ожидаю никаких глобальных срывов сейчас, я считаю, что много на эту тему спекуляций», — сказал он.
Ранее Эксперты Bank of America заявили, что наблюдают параллели между текущей ситуацией на рынках и их состоянием в преддверии экономического кризиса 1997 — 1998 годов.