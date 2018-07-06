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ФАС повысила оптовые цены на газ
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ФАС проиндексировала оптовые цены на газ на 3,4% 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Правление ФАС России приняло решение проиндексировать уровень оптовых цен на газ на 3,4%, сообщила антимонопольная служба.
"Принятое решение соответствует проводимой ФАС России политике "инфляция минус", — отметил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он также добавил, что повышение цен на газ соответствует параметрам одобренного правительством прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Решение касается цен на газ, добываемый "Газпромом" и его дочерними компаниями, и реализуемый потребителям в РФ. Согласно планам правительства, в 2019 году индексация оптовых цен на газ планируется на уровне 3,1%, в 2020 году — на 3%.
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