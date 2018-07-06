ФАС повысила оптовые цены на газ

ФАС проиндексировала оптовые цены на газ на 3,4%

Правление ФАС России приняло решение проиндексировать уровень оптовых цен на газ на 3,4%, сообщила антимонопольная служба.

"Принятое решение соответствует проводимой ФАС России политике "инфляция минус", — отметил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он также добавил, что повышение цен на газ соответствует параметрам одобренного правительством прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.