Греф назвал организаторов хакерской атаки на ПИР-банк

Хакерскую атаку, в ходе которой с корсчета ПИР-банка в ЦБ были похищены 58 млн руб., провела преступная группа Carbanak, даже для большого банка объем хищения является крупным, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Международного конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком.

«Пир-банк лишился более 58 млн руб. со своего корсчета в Банке России. Нападение провела преступная группа Carbanak. 58 млн руб., $1 млн похищено вчера с корсчета одного небольшого банка. Это даже для крупного банка огромная сумма. Для небольшого банка это очень большие деньги», — сказал он.

Ранее сегодня «Коммерсант» сообщил, что на этой неделе была совершена первая хакерская атака на ПИР-банк, который занимает 329-е место по активам. По данным издания, с корсчета банка в ЦБ в ночь на 4 июля злоумышленники вывели более 58 млн руб.