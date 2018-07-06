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В Приморском крае вновь поднялись цены на бензин
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В Приморском крае вновь поднялись цены на бензин 

АиФ-Владивосток 6 июля 2018
Фото: АиФ-Владивосток
В восьми регионах России произошло увеличение потребительской цены на автомобильный бензин. Один из высоких показателей зарегистрирован во Владивостоке, здесь стоимость на топливо увеличилась на 1,2%.
«Это уже беспредел. Может бензин будет дорожать каждый день? И по итогу будем сокращать число поездок, чтобы хоть как-то обеспечить автомобиль бензином», — рассказал Александр, автолюбитель.
Можно отметить то, что в некоторых регионах страны стоимость топлива уменьшилась. К примеру, во Владимире, Петрозаводске, Кызыле и в Рязани снижении цены произошло меньше чем на 1%.
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