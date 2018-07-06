В Приморском крае вновь поднялись цены на бензин

В восьми регионах России произошло увеличение потребительской цены на автомобильный бензин. Один из высоких показателей зарегистрирован во Владивостоке , здесь стоимость на топливо увеличилась на 1,2%.

«Это уже беспредел. Может бензин будет дорожать каждый день? И по итогу будем сокращать число поездок, чтобы хоть как-то обеспечить автомобиль бензином», — рассказал Александр, автолюбитель.