Началась «крупнейшая торговая война»

В пятницу вступает в силу решение президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары; Пекин заявил о начале «крупнейшей торговой войны».

«34 (млрд долларов), и затем будут еще 16 (млрд долларов) через две недели, и затем, как вы знаете, у нас есть (пошлины на) 200 млрд (долларов), которые находятся на рассмотрении, и затем после 200 млрд, у нас есть 300 млрд на рассмотрении.

Таким образом, мы имеем 50 (млрд долларов) плюс 200 (млрд долларов), плюс почти 300 (млрд долларов)», — передает ТАСС слова Трампа, добавившего, что эти пошлины «касаются только Китая».

Тем временем министерство коммерции КНР заявило: «США 6 июля начали взымать 25-процентную ввозную пошлину на некоторые товары из Китая на сумму 34 млрд долларов, США нарушили правила ВТО и инициировали крупнейшую в экономической истории торговую войну», — передает РИА «Новости»

Там добавили также, что власти Китая будут вынуждены принять ответные меры в качестве реакции на введение правительством США новых пошлин на китайский импорт. «Китай обязуется не делать первый выстрел, но для защиты коренных интересов государства и выгоды китайского народа будет вынужден пойти на необходимый ответный удар», — говорится в заявлении ведомства.

«Мы также своевременно уведомим ВТО о сложившейся ситуации, будем идти одним путем с миром и вместе поддерживать свободную торговлю и многостороннюю систему», — заявили в министерстве.

Напомним, президент США Дональд Трамп проводит жесткую экономическую политику на внешней арене. Он развязал торговую войну с Китаем и с союзниками США.

При этом производитель мотоциклов Harley-Davidson объявил о решении вывести производство из США в связи с действиями Евросоюза в ответ на шаги Америки в торговой войне.

Крупнейший американский производитель гвоздей Mid-Continent Nail Corporation потерял 50% заказов после введения администрацией Дональда Трампа пошлин на импорт стали.

В четверг СМИ сообщили, что американские производители свинины с тревогой ожидают повышения пошлин на ряд импортных товаров, о котором говорил президент США Дональд Трамп, и опасаются больших убытков из-за торговой войны с Китаем, Мексикой и другими странами.

В среду СМИ сообщили, что Китай введет торговые пошлины на товары из США на сумму 34 млрд долларов в полночь 6 июля по пекинскому времени.