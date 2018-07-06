Состав потребительской корзины россиян поменяют

«Известия»: Минтруд пересмотрит набор продуктов потребительской корзины к 2021 году

Минтруд планирует поменять состав потребительской корзины россиян к 2021 году. Министерство пересмотрит набор продуктов в соответствии с нормами здорового питания, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на доклад Минтруда для правительства.

В нынешней потребительской корзине на трудоспособного человека в год отводится 126 кг круп и мучного, 58 кг мяса, 290 кг молочных продуктов, 114 кг и 60 кг овощей и фруктов. Для детей и пенсионеров эти нормы ниже на 20-30%.

Рекомендации Минтруда предусматривают сокращение количества круп и мучного и значительное увеличение фруктов, овощей и других продуктов.

Издание отмечает, что, по оценкам экспертов, может произойти подорожание потребительской корзины до 30% из-за увеличения количества свежей продукции, цены на которую отличаются в сезон и вне сезона.

"Известия" напомнили, что нынешний состав корзины не менялся с 2013 года, а по закону власти должны пересматривать его раз в пять лет. На основе потребительской корзины высчитывается прожиточный минимум населения. В прошлом году Минтруд приступил к повышению минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, и установление нового состава корзины было решено отложить до 2021 года.