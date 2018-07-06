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Состав потребительской корзины россиян поменяют
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«Известия»: Минтруд пересмотрит набор продуктов потребительской корзины к 2021 году 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Минтруд планирует поменять состав потребительской корзины россиян к 2021 году. Министерство пересмотрит набор продуктов в соответствии с нормами здорового питания, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на доклад Минтруда для правительства.
В нынешней потребительской корзине на трудоспособного человека в год отводится 126 кг круп и мучного, 58 кг мяса, 290 кг молочных продуктов, 114 кг и 60 кг овощей и фруктов. Для детей и пенсионеров эти нормы ниже на 20-30%.
Рекомендации Минтруда предусматривают сокращение количества круп и мучного и значительное увеличение фруктов, овощей и других продуктов.
Издание отмечает, что, по оценкам экспертов, может произойти подорожание потребительской корзины до 30% из-за увеличения количества свежей продукции, цены на которую отличаются в сезон и вне сезона.
"Известия" напомнили, что нынешний состав корзины не менялся с 2013 года, а по закону власти должны пересматривать его раз в пять лет. На основе потребительской корзины высчитывается прожиточный минимум населения. В прошлом году Минтруд приступил к повышению минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, и установление нового состава корзины было решено отложить до 2021 года.
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