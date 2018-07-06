Найден новый способ добычи газа

Немецкая компания (B) energy разработала новый способ добычи газа из органических отходов, который подойдет жителям отдаленных населенных пунктов, где нет доступа к традиционным источникам энергии.

Согласно плану специалистов, газ будет вырабатываться в специальных реакторах из различных органических отходов и навоза. Для набора газа жителям выдают специальный мешок — (B) pack в виде огромной подушки. Его вес не превышает четырех килограммов, а газа внутри хватит для обеспечения работы газовой горелки на протяжении четырех часов.