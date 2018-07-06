Найден новый способ добычи газа 

Немецкая компания (B) energy разработала новый способ добычи газа из органических отходов, который подойдет жителям отдаленных населенных пунктов, где нет доступа к традиционным источникам энергии.
Согласно плану специалистов, газ будет вырабатываться в специальных реакторах из различных органических отходов и навоза. Для набора газа жителям выдают специальный мешок — (B) pack в виде огромной подушки. Его вес не превышает четырех килограммов, а газа внутри хватит для обеспечения работы газовой горелки на протяжении четырех часов.
Для выработки одного кубометра газа требуется 15 литров сточных вод или 15 килограммов навоза. Выработанный газ является экологически чистым и не несет угрозы для окружающей среды, передает РИА «Новости».
(B) energy уже установила экспериментальные реакторы в нескольких удаленных деревнях Эфиопии, Руанды, Малави, Индии и Конго.