«Левада-Центр»: 90% россиян выступило против пенсионной реформы

Аналитический центр Юрия Левады «Левада-Центр» ) опубликовал результаты исследований, согласно которым против выхода на пенсию мужчин высказалась 89% опрошенных и 90% респондентов против увеличения до 63 лет пенсионного возраста для женщин. Сторонники пенсионной реформы в виде, предложенном правительством, составляют лишь 7-8% опрошенных.

Большинство респондентов по-прежнему считают оптимальным возрастом для выхода на заслуженный отдых 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Небольшая часть опрошенных считают возможным и более поздний выход на пенсию, но лишь в пределах 3-4 лет по отношению к действующим срокам.