Ещё
«Левада-Центр»: 90% россиян выступило против пенсионной реформы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Левада-Центр»: 90% россиян выступило против пенсионной реформы 

ngs.ru 6 июля 2018
Фото: ngs.ru
Аналитический центр Юрия Левады («Левада-Центр») опубликовал результаты исследований, согласно которым против выхода на пенсию мужчин высказалась 89% опрошенных и 90% респондентов против увеличения до 63 лет пенсионного возраста для женщин. Сторонники пенсионной реформы в виде, предложенном правительством, составляют лишь 7-8% опрошенных.
Большинство респондентов по-прежнему считают оптимальным возрастом для выхода на заслуженный отдых 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Небольшая часть опрошенных считают возможным и более поздний выход на пенсию, но лишь в пределах 3-4 лет по отношению к действующим срокам.
Недавно НГС писал о нескольких митингах, прошедших в Новосибирске против повышения пенсионного возраста.
ngs.ru: последние новости
Внезапно: в Новосибирске перестал дорожать бензин Тысячи новосибирцев собрались в фан-зоне на набережной поболеть за сборную России Поболеем за сборную: четвертьфинал ЧМ по футболу покажут на набережной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры53
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»53
На Украину надвигается катастрофа333
Россию обвинили в попытке переманить Турцию63
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение