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Владивостокцам с бензином не повезло больше всех в стране, и вот почему
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Владивостокцам с бензином не повезло больше всех в стране, и вот почему 

Primpress 5 июля 2018
Фото: Primpress
Цены на бензин во Владивостоке за последнюю неделю выросли больше, чем в других регионах страны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Росстата.
«За прошедшую неделю в 8 центрах субъектов Российской Федерации отмечалось увеличение цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал во Владивостоке — на 1,2%», — говорится в сообщении ведомства.
При этом в 10 регионах стоимость топлива снизилась. Например, в Рязани, Кызыле, Владимире и Петрозаводске. Снижение меньше одного процента, но все же.
В целом, констатирует Росстат, за последние две недели цены на бензин в России не изменились.
Ранее сообщалось, что стоимость бензина в Приморье преодолела «психологическую отметку» в 50 рублей, которая прогнозировалась еще несколько месяцев назад в СМИ.
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