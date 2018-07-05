Владивостокцам с бензином не повезло больше всех в стране, и вот почему

Цены на бензин во Владивостоке за последнюю неделю выросли больше, чем в других регионах страны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Росстата

«За прошедшую неделю в 8 центрах субъектов Российской Федерации отмечалось увеличение цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал во Владивостоке — на 1,2%», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в 10 регионах стоимость топлива снизилась. Например, в Рязани Кызыле , Владимире и Петрозаводске . Снижение меньше одного процента, но все же.

В целом, констатирует Росстат, за последние две недели цены на бензин в России не изменились.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина в Приморье преодолела «психологическую отметку» в 50 рублей, которая прогнозировалась еще несколько месяцев назад в СМИ.