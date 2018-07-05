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Молодцов покинет Минэнерго
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Заместитель министра энергетики Молодцов покидает Минэнерго 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: ТАСС
Заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в пятницу покинет Минэнерго в связи с переходом на новое место работы. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.
"Заместитель министра энергетики Кирилл Валентинович Молодцов в пятницу покидает министерство в связи с переходом на новую должность", — сообщил собеседник агентства.
Сам Молодцов сказал ТАСС, что очень горд за свою работу и рассказал, что у него большие планы на будущее.
"Пять лет работал с удовольствием, у меня много сил, чтобы работать и дальше, я знаю, что я хочу делать. Точка, которую я поставил в Минэнерго — это закон о газификации, надеюсь, она будет полезна для всех", — сказал он и добавил, что у него еще много дел впереди.
Ранее Молодцов курировал в Минэнерго вопросы нефтегазовой отрасли. Позднее большая часть его функционала перешла к замминистру Павлу Сорокину.
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