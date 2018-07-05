Почему в ЕС не появляются технологические гиганты?

В Европе за последние десятилетия не появилось ни одного технологического гиганта, капитализация которого бы приблизилась к значениям американских или китайских компаний, говорится в материале издания Quartz.

Китая. В регионе появляется все больше перспективных технологических компаний мирового уровня, однако гиганты этой отрасли в основном приходят из США

На данный момент нет быстроразвивающегося эквивалента Ant Financial или Uber в Европе. Согласно данным GP Bullhound, 2 из наиболее перспективных технических фирм — Spotify из Швеции и немецкая Zalando — имеют общую рыночную стоимость около $42 млрд Alibaba стоит около $480 млрд, а рыночная капитализация Facebook составляет $550 млрд

Среди технических фирм, основанных с 2000 года, европейские компании значительно отстают с точки зрения стоимости:

Такой разрыв интересен тем, что экономика ЕС в $17 трлн сравнима по размерам с США и больше, чем Китай. И в этом регионе нет недостатка в талантливых людях. Европа выпускает множество первоклассных математиков, ученых и разработчиков программного обеспечения.

Одной из главных причин, по которой Европа отстает от остального мира, является финансирование, считает Маниша Мадхвани, управляющий партнер GP Bullhound. Привлечение больших сумм денег позволяет начинающим компаниям быстро собрать воедино все необходимые части бизнеса, чтобы реализовывать свою идею.

Крупнейшие американские и азиатские технологические компании, созданные с 2000 года, заработали в среднем около $7,3 млрд, европейские заработали $1,6 млрд, согласно докладу инвестиционной фирмы: «Без увеличения мега-раундов Европа никогда не догонит своих американских и азиатских конкурентов».

Тем не менее, есть признаки получения финансирования. По данным GP Bullhound, 9 компаний, в том числе финтех-компании TransferWise и Klarna, которые заработали $200 млн или более в прошлом году. В 2013 году были только две компании, которые заработали столько же (одной из них была Spotify).

Учитывая такой оптимистичный настрой, GP Bullhound считает, что в Европе есть несколько перспективных кандидатов, которых можно оценить их в $50 млрд или более.

Еще одна причина, по которой Силиконовая долина опережает — это ее культура. Для Марии Скотт, гендиректора TAINA Technology, это еще более важно, чем фонды венчурного капитала в Сан-Франциско . Лондонский соучредитель говорит, что поддержка и советы ветеранов-технологов в Долине «необходимы — это как прогулка в оазис».

Стартап имеет значение, когда процесс неизбежно ужесточается, и у основателя возникает соблазн продать бизнес или снизить свои амбиции. Опытный адвокат может придать молодому руководителю уверенности в необходимости продолжения. Скотт отмечает: «Вам могут дать это только люди, которые делали это много раз».

В Лондоне и Париже предпринимаются усилия по созданию более сильного сообщества. TAINA, технологическая фирма, выросла на Level39, которая была основана лондонским Canary Wharf, чтобы создать сообщество для поддержки технических компаний. Скотт считает, что такие программы имеют значение, хотя культурные изменения требуют определенного периода времени.

Мадхвани из GP Bullhound заявляет, что Европе изначально не свойственен был менталитет авансовых выплат, но она начала перенимать его на фоне того как этот подход начал искажаться предпринимателями-суперзвездами Силиконовой долины.

Он говорит, что вы можете сказать, что европейские стартапы открывают двери друг для друга, потому что там есть миллиардные компании. В настоящее время в Европе действуют 69 «единорогов», что в два раза больше, чем в 2014 году.

Index Ventures началась в Европе более 20 лет назад и инвестирует в портфель, который разделяется между компаниями по обе стороны Атлантики. Фирма с венчурным капиталом утверждает, что одним из ключевых компонентов Силиконовой долины является право собственности сотрудников за счет грантов фондовых опционов, которые помогают крошечным стартапам привлекать таланты высшего уровня.

Это создает положительный цикл — успех «миллионеров Google » помогает привлечь больше ярких умов в систему. Он поощряет молодых талантов оставаться в компании достаточно долго, чтобы получить результат. Index опубликовал книгу, которая должна помочь учредителям в Европе справиться со сложностями режимов фондовых опционов в регионе, состоящем из 30 разных стран.

Criteo, рекламная платформа, основанная в Париже, выявила эту разницу, когда она расширилась в США и начала нанимать сотрудников. Однако компания согласилась с принципом распределения вознаграждения и адаптировала эту практику. По меньшей мере 50 сотрудников стали миллионерами, когда они вышли на Nasdaq в 2013 году.

Также стоит задаться вопросом, нужны ли Европе технологические титаны. В чем смысл? В конце концов, Facebook и Google стали настолько мощными гигантами, что правительства уже не знают, как ими управлять. ЕС осторожно относится к этим вопросам; он укрепил законы о защите данных, должностные лица по вопросам конкуренции нацелились на американских гигантов.