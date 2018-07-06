Вечерние торги: рубль вырос к доллару и подешевел к евро

В последний рабочий день этой недели российский рубль торгуется разнонаправленно к основным мировым валютам.

Вечером 6 июня на Московской бирже курс доллара США составил 62,97 руб., что на 14,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро составил 73,92 руб., поднявшись на 13,25 копейки. При этом бивалютная корзина подешевела на 2,15 коп. — до 67,89 руб.

По мнению экспертов, российская валюта относительно стабильна к бивалютной корзине на вечерних торгах на фоне разнонаправленной динамики в паре «евро-доллар» на Forex, которая ускорила рост после июньского отчета Минтруда США по занятости.

Напомним, Банк России опубликовал сегодня официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 7 июля.

По данным регулятора, завтра стоимость доллара составит 63,1216 руб., что на 14 копеек ниже курса доллара, который был установлен 6 июля.

В свою очередь, европейскую валюту ЦБ РФ оценил в 73,9028 руб., что ниже курса евро, установленного на 6 июля, на 6 коп.

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